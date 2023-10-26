سهم ماستركارد يسجل أسوأ أداء يومى خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم“ماستركارد” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الشركة تباطؤ الأعمال خلال الشهر الجاري، في ظل تراجع الإنفاق، حيث تحفز البيئة الاقتصادية غير المستقرة الحذر بين المستهلكين.
وانخفض سهم“ماستركارد” (نيويورك: MA) بنسبة 6% خلال الجلسة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 27 أكتوبر 2021، عندما خسر 6.1%، بحسب“ماركت ووتش”.
يأتي هذا بعد أن أعلنت“ماستركارد” في نتائج الأعمال، تباطؤ نمو المعاملات داخل وخارج الولايات المتحدة، منذ بداية أكتوبر، ما دفع المدير المالي“ساشين ميهرا” للقول إن الأداء النسبي لشهر أكتوبر لا يتعلق بأساسيات العمل.
وفي الربع الثالث، ساعد الإنفاق المرن شركة المدفوعات الأمريكية على تحقيق أرباح تفوق التوقعات، فقد حققت ربحية 3.39 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات قدرها 3.21 دولار، وارتفع صافي إيراداتها بنسبة 14% إلى 6.5 مليار دولار، كما ارتفاع صافي الدخل إلى 3.2 مليار دولار. أرقام
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