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سهم ماستركارد يسجل أسوأ أداء يومى خلال عامين

10/26/2023 11:15:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم“ماستركارد” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الشركة تباطؤ الأعمال خلال الشهر الجاري، في ظل تراجع الإنفاق، حيث تحفز البيئة الاقتصادية غير المستقرة الحذر بين المستهلكين.

وانخفض سهم“ماستركارد” (نيويورك: MA) بنسبة 6% خلال الجلسة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 27 أكتوبر 2021، عندما خسر 6.1%، بحسب“ماركت ووتش”.

يأتي هذا بعد أن أعلنت“ماستركارد” في نتائج الأعمال، تباطؤ نمو المعاملات داخل وخارج الولايات المتحدة، منذ بداية أكتوبر، ما دفع المدير المالي“ساشين ميهرا” للقول إن الأداء النسبي لشهر أكتوبر لا يتعلق بأساسيات العمل.

وفي الربع الثالث، ساعد الإنفاق المرن شركة المدفوعات الأمريكية على تحقيق أرباح تفوق التوقعات، فقد حققت ربحية 3.39 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات قدرها 3.21 دولار، وارتفع صافي إيراداتها بنسبة 14% إلى 6.5 مليار دولار، كما ارتفاع صافي الدخل إلى 3.2 مليار دولار.

أرقام

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