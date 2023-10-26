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يلين: ارتفاع عوائد السندات يرجع إلى الاقتصاد القوى وليس عجز الموازنة

10/26/2023 11:15:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل خلال الأشهر الأخيرة هو انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي، وليس القفزة في الاقتراض الحكومي بسبب العجز المالي المتزايد.

وقالت“جانيت يلين” الخميس:” لا أعتقد أن ذلك مرتبط بعجز الموازنة الأمريكية، نحن نشهد ارتفاع العائدات في معظم البلدان المتقدمة، ولذلك فهي انعكاس إلى حد كبير لمرونة الاقتصاد”، بحسب“بلومبرج”.

وأضافت“يلين”:“الاقتصاد يواصل إظهار قوة هائلة وهذا يشير إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول، ولن أتفاجأ إذا حققت الولايات المتحدة معدل نمو قدره 2.5% لعام 2023”.

واختتمت وزيرة الخزانة قائلة – بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 4.9%-، إن بيانات النمو في الربع الثالث تظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة للغاية وأن هناك أدلة على تحقق هبوط ناعم، حيث تراجع التضخم دون التسبب في الركود.

وأشار العديد من المشاركين في سوق السندات إلى الزيادة الحادة في العجز الفيدرالي باعتبارها عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع العوائد، كما يأتي العرض المتزايد لسندات الخزانة في وقت تراجع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات.

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