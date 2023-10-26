يلين: ارتفاع عوائد السندات يرجع إلى الاقتصاد القوى وليس عجز الموازنة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل خلال الأشهر الأخيرة هو انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي، وليس القفزة في الاقتراض الحكومي بسبب العجز المالي المتزايد.
وقالت“جانيت يلين” الخميس:” لا أعتقد أن ذلك مرتبط بعجز الموازنة الأمريكية، نحن نشهد ارتفاع العائدات في معظم البلدان المتقدمة، ولذلك فهي انعكاس إلى حد كبير لمرونة الاقتصاد”، بحسب“بلومبرج”.
وأضافت“يلين”:“الاقتصاد يواصل إظهار قوة هائلة وهذا يشير إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول، ولن أتفاجأ إذا حققت الولايات المتحدة معدل نمو قدره 2.5% لعام 2023”.
واختتمت وزيرة الخزانة قائلة – بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 4.9%-، إن بيانات النمو في الربع الثالث تظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة للغاية وأن هناك أدلة على تحقق هبوط ناعم، حيث تراجع التضخم دون التسبب في الركود.
وأشار العديد من المشاركين في سوق السندات إلى الزيادة الحادة في العجز الفيدرالي باعتبارها عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع العوائد، كما يأتي العرض المتزايد لسندات الخزانة في وقت تراجع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات. أرقام
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