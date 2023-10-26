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داو جونز يتراجع 251 نقطة مسجلًا أدنى إغلاق خلال 5 أشهر

10/26/2023 11:15:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الخميس، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من مخاوف استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.75% أو 251 نقاط إلى 32784 نقطة، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 25 مايو.

وانخفض مؤشر“S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 49 نقطة عند 4137 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ جلسة 24 مايو.

كما هبط مؤشر“ناسداك” بنحو 1.75% بما يعادل 225 نقطة عند 12595 نقطة، لينخفض عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ مارس، بحسب“سي إن بي سي”.

أرقام

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