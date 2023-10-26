داو جونز يتراجع 251 نقطة مسجلًا أدنى إغلاق خلال 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الخميس، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من مخاوف استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.75% أو 251 نقاط إلى 32784 نقطة، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 25 مايو.
وانخفض مؤشر“S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 49 نقطة عند 4137 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ جلسة 24 مايو.
كما هبط مؤشر“ناسداك” بنحو 1.75% بما يعادل 225 نقطة عند 12595 نقطة، لينخفض عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ مارس، بحسب“سي إن بي سي”.
أرقام
MENAFN26102023000202011048ID1107315119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.