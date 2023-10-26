Saturday, 28 October 2023 02:06 GMT

سفير البحرين وحاكم ساو باولو يبحثان التعاون الثنائي

10/26/2023 11:10:40 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – عقد سفير مملكة البحرين لدى البرازيل بدر عباس الحليبي هذا الاسبوع اجتماعاً في عاصمة ولاية ساو باولو لبحث تعزيز علاقات بلاده مع الولاية، حيث كان في استقباله حاكم ولاية ساو باولو تارسيزيو دي فريتاس.



سفير البحرين وحاكم ولاية ساو باولو

التقى سفير البحرين بدر الحليبي حاكم ولاية ساو باولو تارسيز بمشاركة سكرتير الحكومة للعلاقات المؤسسية جيلبيرتو كساب ورئيس مجموعة الصداقة البرازيلية البحرينية في البرلمان الاتحادي النائب الفدرالي ادواردو بولسونارو, بالاضافة لغيرهم من الحضور.

بحث السفير البحريني مع الحاكم التعاون الثنائي المتنامي بين البرازيل والبحرين، هذا التعاون الذي يُعَتَبر وفقاً لسعادة السفير تعاون على مختلف الأصعدة، كما بحث الجانبان التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الخمس الماضية سواء من حيث نوعية التجارة، والزيارات الرسمية المتبادلة الرفيعة المستوى، والتنسيق على المستوى السياسي وغيرها من المبادرات.

وأعرب السفير الحليبي للحاكم عن الرغبة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ولاية ساو باولو وذلك لأهمية الموارد التجارية والاستثمارية التي تمتلكها هذه الولاية بالإضافة للفرص التجارية والصناعية الوافرة المتاحة محلياً.

خبر صحفي خبر صحفي

MENAFN26102023000213011057ID1107315103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث