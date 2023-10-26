سفير البحرين وحاكم ساو باولو يبحثان التعاون الثنائي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – عقد سفير مملكة البحرين لدى البرازيل بدر عباس الحليبي هذا الاسبوع اجتماعاً في عاصمة ولاية ساو باولو لبحث تعزيز علاقات بلاده مع الولاية، حيث كان في استقباله حاكم ولاية ساو باولو تارسيزيو دي فريتاس.
سفير البحرين وحاكم ولاية ساو باولو
التقى سفير البحرين بدر الحليبي حاكم ولاية ساو باولو تارسيز بمشاركة سكرتير الحكومة للعلاقات المؤسسية جيلبيرتو كساب ورئيس مجموعة الصداقة البرازيلية البحرينية في البرلمان الاتحادي النائب الفدرالي ادواردو بولسونارو, بالاضافة لغيرهم من الحضور.
بحث السفير البحريني مع الحاكم التعاون الثنائي المتنامي بين البرازيل والبحرين، هذا التعاون الذي يُعَتَبر وفقاً لسعادة السفير تعاون على مختلف الأصعدة، كما بحث الجانبان التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الخمس الماضية سواء من حيث نوعية التجارة، والزيارات الرسمية المتبادلة الرفيعة المستوى، والتنسيق على المستوى السياسي وغيرها من المبادرات.
وأعرب السفير الحليبي للحاكم عن الرغبة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ولاية ساو باولو وذلك لأهمية الموارد التجارية والاستثمارية التي تمتلكها هذه الولاية بالإضافة للفرص التجارية والصناعية الوافرة المتاحة محلياً.
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