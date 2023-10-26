لولا وأمير قطر يبحثان النزاع في الشرق الأوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – بحث الرئيس البرازيلي لوزيز ايناسيو لولا دا سيلفا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر وضع النزاع في قطاع غزة. ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الجمهورية البرازيلية فقد تحدثا حول أهمية فتح المعابر الإنسانية والافراج عن الرهائن والحاجة لوقف إطلاق النار وتجنب تصعيد القتال.

ووفقاً للبيان فقد أشار لولا إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر في محاولتها للوساطة في حل النزاع بين اسرائيل وحماس. ووفقاً لرئاسة الجمهورية فإن البرازيل وقطر تتفقان حول حل الدولتين، دولتين فلسطينية واسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام. كما أعرب لولا لسمو الأمير عن قلقه حول وضع البرازيليين الذين مازالوا متواجدين في قطاع غزة بانتظار العودة إلى الوطن.

وكان الرئيس البرازيلي قد أجرى عدة اتصالات مع قادة آخرين من الدول العربية خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز حل يعيد السلام، وكان من ضمن هؤلاء القادة، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما تسعى البرازيل من خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحقيق السلام في غزة.

ريكاردو ستاكُرت/رئاسة الجمهورية البرازيلية