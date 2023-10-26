لولا وأمير قطر يبحثان النزاع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – بحث الرئيس البرازيلي لوزيز ايناسيو لولا دا سيلفا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر وضع النزاع في قطاع غزة. ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الجمهورية البرازيلية فقد تحدثا حول أهمية فتح المعابر الإنسانية والافراج عن الرهائن والحاجة لوقف إطلاق النار وتجنب تصعيد القتال.
ووفقاً للبيان فقد أشار لولا إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر في محاولتها للوساطة في حل النزاع بين اسرائيل وحماس. ووفقاً لرئاسة الجمهورية فإن البرازيل وقطر تتفقان حول حل الدولتين، دولتين فلسطينية واسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام. كما أعرب لولا لسمو الأمير عن قلقه حول وضع البرازيليين الذين مازالوا متواجدين في قطاع غزة بانتظار العودة إلى الوطن.
وكان الرئيس البرازيلي قد أجرى عدة اتصالات مع قادة آخرين من الدول العربية خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز حل يعيد السلام، وكان من ضمن هؤلاء القادة، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما تسعى البرازيل من خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحقيق السلام في غزة.
ريكاردو ستاكُرت/رئاسة الجمهورية البرازيلية
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