تكريم السفير المصري لدى البرازيل بمناسبة انتهاء مهام عمله

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – أقامت كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل مأدبة عشاء تكريماً لسفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل سعادة السفير وائل أبو المجد بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى البلاد.
شحفي على يمين الصورة وأبو المجد على يسارها
أقيمت مأدبة العشاء في يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة ساو باولو حيث نظمت الهيئتان يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 تشرين الاول/أكتوير مننتدى البرازيل العالمي للحلال, وهو منتدى كبير معني بأسواق الحلال.
وقام كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية, السفير أوسمار شحفي, ورئيس Fambras Halal السيد محمد الزغبي بتقديم هدايا تذكارية تكريماً لسعادة السفير. وحضر عشاء الوداع هذا عدد من السفراء وقادة الجالية العربية في البرازيل وأعضاء المؤسستين.
تعتبر مصر شريك تجاري هام بالنسبة للبرازيل, حيث يعتبر البرازيليون كبار الموردين للمواد الغذائية إلى الدول العربية, بينما يصدر المصريون إلى البرازيل منتجات كالأسمدة. ويعزز اتفاق التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (مركوسور) ازدياد التبادل التجاري في قطاعات أخرى كذلك.
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