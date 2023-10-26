تكريم السفير المصري لدى البرازيل بمناسبة انتهاء مهام عمله

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أقامت كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل مأدبة عشاء تكريماً لسفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل سعادة السفير وائل أبو المجد بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى البلاد.

شحفي على يمين الصورة وأبو المجد على يسارها

أقيمت مأدبة العشاء في يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة ساو باولو حيث نظمت الهيئتان يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 تشرين الاول/أكتوير مننتدى البرازيل العالمي للحلال, وهو منتدى كبير معني بأسواق الحلال.

وقام كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية, السفير أوسمار شحفي, ورئيس Fambras Halal السيد محمد الزغبي بتقديم هدايا تذكارية تكريماً لسعادة السفير. وحضر عشاء الوداع هذا عدد من السفراء وقادة الجالية العربية في البرازيل وأعضاء المؤسستين.

تعتبر مصر شريك تجاري هام بالنسبة للبرازيل, حيث يعتبر البرازيليون كبار الموردين للمواد الغذائية إلى الدول العربية, بينما يصدر المصريون إلى البرازيل منتجات كالأسمدة. ويعزز اتفاق التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (مركوسور) ازدياد التبادل التجاري في قطاعات أخرى كذلك.

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