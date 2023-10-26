نيسان أكس - تريل الجديدة تحقق مبيعات رائدة على مستوى الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وانفينيتي في الكويت، عن نجاح جديد حققته سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليا منذ إطلاقها في الكويت والمنطقة مطلع العام الحالي وتسجيلها مبيعات متفوقة في فئتها.

ويأتي هذا النجاح الكبير على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، بفضل قدراتها وجاذبيتها المعززة.

وقد أثبت الجيل الرابع من سيارة نيسان أكس-تريل حضوره القوي على الطرقات، ورسخ مكانته الرائدة ضمن هذه الفئة من السيارات، ما أسهم في تسجيل زيادة كبيرة في حجم مبيعات أكس-تريل في الكويت والمنطقة بنحو ثلاثة أضعاف خلال فترة الأشهر الستة الأولى الممتدة منذ مطلع العام الحالي حتى شهر يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الكويت عبر الوكيل الحصري لسيارات نيسان، قد ضاعفت السيارة حصتها في السوق الكويتية لنفس الفئة. لقد استطاعت ونجحت نيسان أكس-تريل 2023 في تلبية مختلف تطلعات السائقين وما يتوقعونه من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وما تتميز به من قوة أداء وقدرات عملية، حيث ارتفع إجمالي حصتها السوقية في منطقة الخليج بمقدار ست نقاط، خلال النصف الأول من العام 2023.

وحظيت السيارة باستحسان السائقين، خصوصا في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، اللتين مثلتا معا نحو 75% من إجمالي مبيعاتها في المنطقة، كما ارتفعت الحصة السوقية لسيارة أكس-تريل ضمن فئتها بمقدار تسع نقاط في مملكة البحرين، أما في دولة قطر فحافظت على استقرار حصتها السوقية.

وحازت أكس-تريل على المزيد من الثناء والإعجاب، بما تقدم من خيارات تخصيص متعددة، كما نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل خصائصها المتسمة بالمرونة والتي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات السائقين.

وقد لاقت المجموعة الواسعة من الترقيات الجمالية والعملية صدى كبيرا لدى السائقين على مستوى المنطقة، حيث نجحت أكس-تريل في الارتقاء بأسلوب ووظائف فئة سيارات الكروس أوفر الحضرية الفاخرة. وتتوافر سيارة نيسان أكس-تريل 2023 لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الميزات الرائدة في فئتها والكماليات القابلة للتخصيص عبر ثلاث فئات هي: S وSV وSL، مع قدرات الدفع الثنائي أو الرباعي وخيارات 5 أو 7 مقاعد.