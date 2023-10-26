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التجاري يتواجد في مجمع العاصمة

10/26/2023 11:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في مجمع العاصمة من خلال جناح أقامه البنك بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.
هذا، وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المجمع للإجابة عن أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي وبطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه وكذلك العروض التسويقية والترويجية ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع مجانا بما يتناسب مع العميل وغيرها من المزايا الحصرية والمبتكرة التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء التجاري.
كما أجاب فريق الخدمات المصرفية الشخصية عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.
والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على جميع المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت ومن خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري، وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كل استفساراتهم.

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