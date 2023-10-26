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برقان راع إستراتيجي لفريق إكسبو 965 للمعارض

10/26/2023 11:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من دعمه المستمر للبرامج الثقافية والمبادرات الريادية الشبابية، أعلن بنك برقان عن رعايته وشراكته مع فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين لمدة عام كامل، وتجسد هذه الرعاية التي ستغطي كافة جهود الفريق لموسم 2023-2024 التزام البنك بتعزيز دور الكفاءات والمواهب الوطنية الواعدة إلى جانب التوسع في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتحقيق التنمية المستدامة للأعمال والمجتمع على حد السواء.
ويتكون الفريق من 175 متطوعا كويتيا من أصحاب المتاحف الخاصة والباحثين في التراث الكويتي واللهجة الكويتية والتحف النادرة، علما أن الهدف من تأسيسه هو تخليد العادات القديمة وتعريف الجيل الجديد بالتراث والتاريخ الكويتي بأسلوب متميز ومختلف.
وبهذه المناسبة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: تندرج رعايتنا للفريق التطوعي إكسبو 965 ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث يسعى البنك دائما إلى دعم الأنشطة والمبادرات التي تسلط الضوء على الفنون وتسهم في الحفاظ على الموروث الكويتي والحرف اليدوية التي تمثل الهوية الكويتية وتاريخ آبائنا وأجدادنا.
وأضافت: نقدر دور أعضاء الفريق الفاعل على مدار العام في تنظيم العديد من المعارض، داخل الكويت وخارجها، من أجل عرض مقتنياتهم وأعمالهم اليدوية والحرفية التي تجسد التراث الكويتي وتساعد في نشر التوعية وتثقيف الجيل الجديد بشكل خاص كما ان دعم الطاقات الشبابية جزء أساسي ومهم في استراتيجية البنك.
من جانبه، قال مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين علي محمد كمال: نتقدم بالشكر من بنك برقان لرعايته الكريمة ودعمه لأنشطة الفريق على مدى عام كامل، كما نفتخر بشراكتنا مع البنك ونقدر ثقته وإيمانه برسالتنا وهدفنا المتمثل في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد والتحف النادرة، إلى جانب الحفاظ على اللهجة الكويتية والحرف اليدوية وبعض عاداتنا المهددة بالزوال.
وأوضح كذلك أن هذا الفريق التطوعي الذي تأسس عام 2016 يضم نخبة من المبدعين وأصحاب الحرف ممن كان هدفهم الأساسي الحفاظ على التراث الكويتي عبر الحرص على تطوير الحرفيين والمبدعين وتثقيف الأجيال الناشئة بتاريخ الكويت.
وتابع: يملؤنا الفخر بتمثيل الكويت، وخاصة في المعارض الخارجية والسفارات الأجنبية كما اننا عملنا على تنظيم العديد من المعارض المحلية التي استهدفت طلاب الجامعات والمدارس الذين عبروا عن إعجابهم وتفاعلهم مع مختلف الأنشطة التي شملتها تلك المعارض.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان مستمر في دعم المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على الفنون المحلية والتراث الكويتي بكافة أشكالها وسوف يعلن كل من البنك وفريق إكسبو 965 عن المعارض المقبلة طوال موسم 2023-2024 بشكل منتظم، ليتمكن كافة أفراد المجتمع من المشاركة فيها وزيارتها.

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