مؤسسة البترول وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت

نواف السعود: «البترول» تسعى إلى تكثيف التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية والبحثية

طارق عرابيأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أن المؤسسة تمكنت من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين شركات النفط والغاز العالمية، وبما يتفق مع رؤية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لسنة 2040.وقال السعود في كلمة ألقاها عقب توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الكويت في مجال إدارة المخاطر الشاملة، إن المؤسسة نجحت في نشر ثقافة الوعي بالمخاطر وتضمينها كعنصر أساسي في آلية اتخاذ القرار في جميع مجالات العمل المرتبطة بأنشطتها.وأضاف ان مؤسسة البترول تسعى لتكثيف التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، خصوصا المؤسسات التعليمية والبحثية بهدف تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال إدارة المخاطر.وتابع قائلا: «نظرا لما توفره جامعة الكويت من خبرات أكاديمية وباع طويل في المجال البحثي، ورغبة منا في المساهمة في ربط التعليم الجامعي بمتطلبات العمل الحديثة، فقد قمنا بالتعاون مع جامعة الكويت لإنشاء هذا النموذج المشترك والذي سيدشن اليوم بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين الجهتين».ورأى السعود أن هذا النموذج المشترك يحدد أوجه التعاون والتطوير في مجالات إدارة المخاطر من الناحية التدريبية وإقامة الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتشجيع الأبحاث العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر الشاملة. وأشار إلى أن هذا النموذج سيوفر آلية لتبادل الزيارات والتباحث العلمي، مما سيساهم في إعداد البحوث التي تقوم بها الجامعة لمساندة إدارة المخاطر في القطاع النفطي لتطوير العمل ومواكبة آخر التطورات، كما سيوفر فرصا لتدريب علمي ومهني لخريجي جامعة الكويت ومن ثم تنويع الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل. وأثنى على جهود فريق عمل دائرة المخاطر الشاملة في المؤسسة، ولكادر الأساتذة الأفاضل في جامعة الكويت، على جهودهم المبذولة لإعداد بنود وأوجه التعاون المشترك لتلك الاتفاقية والتي ستعود بالفائدة على الجهتين.وتضمنت اتفاقية الشراكة بين مؤسسة البترول وجامعة الكويت عدداً من الجوانب التالية:- تعزيز جودة واستدامة قطاع النفط والغاز في الكويت وخارجها.- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية والاستشارية في مجالات المخاطر الشاملة.- نشر الوعي العلمي بهذه الأنظمة الحديثة من الناحية الإدارية والفنية.