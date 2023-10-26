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مشعل الجابر نستهدف جذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية

10/26/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، الشيخ د. مشعل الجابر إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عنصرا حاسما في استراتيجية الكويت لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035.
ويعتبر الجابر الاستثمار الأجنبي المباشر محركا حاسما للنمو الاقتصادي والتنويع والاستدامة، مبينا أنه تم دمج جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة لعام 2030 في الركائز السبع لـ «كويت جديدة 2035»، ويتم تناول هذه الأهداف بشكل شامل من خلال قنوات مختلفة أثناء تعاملنا مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وساعدت الهيئة في تطوير ركائز الرؤية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأبرزها الأهداف 5 و8 و9 و10 و12 و17 كما يتضح من المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للكويت 2023. وقال الشيخ مشعل في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس ان التأثير القوي للاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في خلق اقتصاد مستدام ومزدهر وشامل من خلال تسهيل نقل وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الابتكار في الصناعات الخضراء وتعزيز الطاقة المتجددة والمدن الذكية، كما تعمل على تعزيز العلاقات مع الموردين والمنتجين المحليين، وتطوير القوى العاملة الوطنية وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، وعلى الصعيد الدولي، يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال الجابر انه تماشيا مع مهمة الهيئة المتمثلة في الترويج للكويت كموقع رئيسي للاستثمار المباشر ذي القيمة المضافة، فإن تنمية المهارات المحلية تعد هدفا رئيسيا، ويتماشى ذلك مع تركيز رؤية كويت جديدة 2035 على رأس المال البشري الإبداعي وبرنامج العمل الحكومي الحالي للفترة 2023-2027، الذي يؤكد على رعاية المواهب المحلية وتحسين نوعية الحياة وبناء اقتصاد متقدم ومستدام. وتعاونت الهيئة بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، مع شركائها الاستثماريين المرخصين لتطوير المواهب الوطنية، وأعلنت هذه الجهات عن مئات فرص العمل النوعية للقوى العاملة المحلية في مجالات متنوعة وعلى مختلف المستويات الإدارية والمهنية والفنية.وقد استفاد منها آلاف الموظفين. وتقدم هذه البرامج شهادات متخصصة ومعتمدة لتعزيز المهارات المهنية والإدارية، بما في ذلك التحليل المالي، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا التشغيلية، والحوسبة السحابية، وهي تدعم الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز اعتماد واستخدام التقنيات والحلول الجديدة داخل السوق الكويتي. وأشار الجابر إلى ان الهيئة تستخدم سياسة استثمارية متعددة الوجوه ومنسجمة مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك المبادئ الواردة في إطار سياسة الاستثمار الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل التنمية المستدامة. وتحدد أحدث استراتيجية مؤقتة للفترة 2023-2025 ثلاثة اتجاهات استراتيجية هي اعتماد التحول الرقمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز القدرات على جذب الاستثمار المباشر والاحتفاظ به.
وزاد «تهدف مجالات التركيز هذه إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال جذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية، على النحو المحدد في استراتيجية الحكومة للفترة 2023-2027، وتشمل القطاعات ذات الأولوية السياحة والترفيه، والنقل، والاتصالات والخدمات اللوجستية، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والنفط والبتروكيماويات». وختم الجابر قائلا «بالتوازي مع الجهود الحكومية المستمرة، فإن الهيئة تشرف على تطوير 3 مناطق اقتصادية لتكون بمثابة تجمعات صناعية تستهل بمنطقة العبدلي الاقتصادية، التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، وتم تصميم هذه المناطق لدمجها في تطوير المشاريع الإقليمية الاستراتيجية الكبرى، وتعمل الهيئة بنشاط على تعزيز هذه الفرص من خلال الحملات الإعلامية الرقمية والتقليدية لتسليط الضوء على التطورات الناشئة وتحسين البيئة الاستثمارية».

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