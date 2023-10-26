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ضمان الاستثمار تؤمن قرضا لمصر بقيمة 500 مليون دولار

10/26/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصـــدرت المؤسســة العربية لضمان الاستثمــار وائتمــان الصادرات «ضمان» وثيقة تأمين عــدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصــر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمـان 7 سنوات ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. وأوضح بيان صحافي صادر عن «ضمان»، أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف دويتشه بنك إيه جي والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من «ضمان» الحائزة على تصنيف +A من قبل وكالة ستاندرد اند بورز.
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان» التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.
من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عبدالله الصبيح، أن هذه العملية تعكس التزام «ضمان» برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها، كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من «ضمان» وجهات التأمين الخاصة العالمية، مضيفا أن قيام «ضمان» بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و2026.
وأضاف البيان أن مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته «ضمان»من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، حيث أصدرت «ضمان» لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95% من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.
وذكر البيان أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو. وبالتالي، فإن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.

MENAFN26102023000130011022ID1107315065

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