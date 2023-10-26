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باسل الهارون ملتزمون بسياسة سعر صرف مستقرة تحافظ على قوة الدينار

10/26/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن تقلبات الأسعار المحلية تعتبر بمنزلة مؤشرات حاسمة لقياس مختلف عناصر الأداء الاقتصادي، ومن بين هذه المؤشرات القوة الشرائية وتخصيص الموارد للاستهلاك والادخار والاستثمار، مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يراقب كل هذه المؤشرات الاقتصادية عن كثب.
حديث الهارون جاء خلال مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس. وفي رده على سؤال حول ماهية الطرق التي تؤثر بها الضغوط التضخمية العالمية على أداء الاقتصاد الكلي، قال ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ساهم في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا في زيادة الضغوط التضخمية المحلية، ومن المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته السلعية، ونتيجة لذلك قفز التضخم السنوي من 1.9% في يوليو 2020 إلى 4.7% في أبريل 2022، ومع ذلك، ومن خلال تنفيذ سياسة نقدية أكثر صرامة وأدوات أخرى من قبل «المركزي» والإجراءات الحكومية الأخرى، انخفض التضخم السنوي في النهاية إلى 3.2% بحلول ديسمبر 2022.
وقال الهارون ان «المركزي» ملتزم بسياسة سعر صرف مستقرة تركز على الحفاظ على القوة الشرائية للدينار وتقليل التأثير الضار للتضخم المستورد، حيث ترتبط معدلات التضخم في الكويت ارتباطا وثيقا بهيكل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وهذا يجعل البلاد عرضة لتغيرات الأسعار في الأسواق الدولية وتقلبات أسعار الصرف.
وفي معرض رده على سؤال عن الأولويات قصيرة المدى لـ«المركزي»، والتطورات التنظيمية المتوقعة، قال الهارون ان بنك الكويت المركزي وضع إطارا تنظيميا تجريبيا في عام 2018 للسماح للشركات والأفراد باختبار منتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة «فين تيك» دون تعريض النظام المالي للخطر، وقد استفادت العديد من الشركات بالفعل من هذه المبادرة، وبناء على هذا الإطار، أنشأ البنك مؤخرا مركز ولوج للابتكار الذي سيكون بمنزلة منشأة يمكن للمبتكرين من خلالها تطوير حلول ومنتجات فريدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني، فضلا عن التقنيات المالية والتنظيمية، كما يعمل بنك الكويت المركزي أيضا على تعزيز قواعده الخاصة بمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
وقال الهارون إن «المركزي» أصدر في عام 2022 مبادئ توجيهية لإنشاء بنوك رقمية لدعم الاستقرار المالي والابتكار.
وردا على سؤال حول الحوكمة والبيئة والمسؤولة الاجتماعية ESG، قال الهارون ان التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة في القطاع المصرفي يكتسب زخما كبيرا في المنطقة، انسجاما مع متطلبات مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول تغير المناخ، حيث تشير للتركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال الهارون ان رؤية كويت جديدة لعام 2035 تتوافق مع أهداف الاستدامة. وأضاف ان بورصة الكويت تمثل جزءا من مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، وتوفر دليلا لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة.
وختم الهارون بالقول إن «المركزي» باعتباره جهة تنظيمية أصدر توجيهات للبنوك لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وسياسات مجلس الإدارة، وطور البنك فريقا داخليا يركز على تغير المناخ وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونشيد بالبنوك التي قامت فعلا بتفعيل مبادرات ESG وسنواصل تقديم التقارير حول التقدم العام.

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