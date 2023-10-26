وفد حكومى برازيلى يزور مصر العام المقبل لبحث تعزيز التعاون السياحى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الاسلامية بالبرازيل إن وفد من الحكومة البرزايلية سيزور مصر العام المقبل لبحث تعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأضاف في تصريحات له على هامش اللقاء الذي نظمته شركة فانبرس البرازيلية وغرفة التجارة العربية البرازيلية لبعثة المشترين الدوليين أن تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو، المزمع تشغليه قريبا سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.
وأشار الزغبي إلى أن السائح البرازيلي يهتم بصورة كبيرة بالسياحة الدينية والثقافية، واستكشاف التاريخ ولديه شغف للتعرف على التاريخ المصري.
وأضاف الزغبي مصر تتمتع بالكثير من عوامل الجذب للسائح البرازيلي، كما أن البرازيل لديها عوامل جذب للسياحة المصرية
وتابع أن انضمام مصر لتجمع البريكس سينعكس ايجابيا على جميع المجالات الاقتصادية، بصفة عامة ومجال السياحة بصفة خاصة منوها بأن التعامل بالعملات المحلية سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السفر والطيران بين دول التجمع.
وأكد أن البرازيل تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور، وزيادة التعاون للوصول الى تصنيع مشترك يحقق المنفعة لكلا البلدين، فيمكن لمصر أن تكون بوابة البرازيل للسوق الافريقية، كما يمكن للبرازيل أن تكون بوابة مصر لدخول دول أمريكا اللاتينية، لافتا الى رغبة مستثمرين برازيليين في الاستثمار بمنطقة قناة السويس.
من جانبه قال تامر منصور الامين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية إنه من المتوقع تنفيذ عقود تصديرية بين ممثلي الشركات البرازيلية والعربية بقيمة لاتقل عن 13 مليون دولار.
من جانبهم أشادت بعثة المشترين الدوليين والتي ضمنت كلا من أشرف مرزوق من مصر وبانقا بيرير من السودان ومحمد مصطفى من الامارات وخالد الأتات من الكويت بالتنظيم واللقاءات المثمرة التي نظمتها الغرفة، مشيرين إلى أن تنظيم البعثات التجارية من شأنها زيادة التبادل التجاري، مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة سواء في التصدير أو الاستيراد.
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