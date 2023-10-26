وفد حكومى برازيلى يزور مصر العام المقبل لبحث تعزيز التعاون السياحى

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الاسلامية بالبرازيل إن وفد من الحكومة البرزايلية سيزور مصر العام المقبل لبحث تعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف في تصريحات له على هامش اللقاء الذي نظمته شركة فانبرس البرازيلية وغرفة التجارة العربية البرازيلية لبعثة المشترين الدوليين أن تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو، المزمع تشغليه قريبا سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.

وأشار الزغبي إلى أن السائح البرازيلي يهتم بصورة كبيرة بالسياحة الدينية والثقافية، واستكشاف التاريخ ولديه شغف للتعرف على التاريخ المصري.

وأضاف الزغبي مصر تتمتع بالكثير من عوامل الجذب للسائح البرازيلي، كما أن البرازيل لديها عوامل جذب للسياحة المصرية

وتابع أن انضمام مصر لتجمع البريكس سينعكس ايجابيا على جميع المجالات الاقتصادية، بصفة عامة ومجال السياحة بصفة خاصة منوها بأن التعامل بالعملات المحلية سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السفر والطيران بين دول التجمع.

وأكد أن البرازيل تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور، وزيادة التعاون للوصول الى تصنيع مشترك يحقق المنفعة لكلا البلدين، فيمكن لمصر أن تكون بوابة البرازيل للسوق الافريقية، كما يمكن للبرازيل أن تكون بوابة مصر لدخول دول أمريكا اللاتينية، لافتا الى رغبة مستثمرين برازيليين في الاستثمار بمنطقة قناة السويس.

من جانبه قال تامر منصور الامين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية إنه من المتوقع تنفيذ عقود تصديرية بين ممثلي الشركات البرازيلية والعربية بقيمة لاتقل عن 13 مليون دولار.

من جانبهم أشادت بعثة المشترين الدوليين والتي ضمنت كلا من أشرف مرزوق من مصر وبانقا بيرير من السودان ومحمد مصطفى من الامارات وخالد الأتات من الكويت بالتنظيم واللقاءات المثمرة التي نظمتها الغرفة، مشيرين إلى أن تنظيم البعثات التجارية من شأنها زيادة التبادل التجاري، مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة سواء في التصدير أو الاستيراد.