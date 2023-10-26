Saturday, 28 October 2023 02:02 GMT

إيركايرو: تسيير رحلات جوية جديدة إلى 3 مدن روسية اعتبارًا من اليوم

10/26/2023 11:01:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“إيركايرو”، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدينتي الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من اليوم الخميس، إذ تقرر تسيير رحلات جوية من موسكو وايكاترينبرج وسان بطرسبرغ إلى المدينتين بواقع 21 رحلة أسبوعيًا.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسيير 7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ بمعدل 3 رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرغ، وترتفع إلى 14 رحلة أسبوعيا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وبحسب الشركة، يأتي ذلك استمرارا لخطة وزارة الطيران المدني الطموحة نحو فتح أسواق جديدة تساهم في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

وأكد وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، على الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة بزيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوي والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، حسين شريف، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة في الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا، مؤكدًا أنه مع زيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافه نقاط جديدة ومضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.

MENAFN26102023000202011048ID1107315056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث