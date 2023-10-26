إيركايرو: تسيير رحلات جوية جديدة إلى 3 مدن روسية اعتبارًا من اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“إيركايرو”، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدينتي الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من اليوم الخميس، إذ تقرر تسيير رحلات جوية من موسكو وايكاترينبرج وسان بطرسبرغ إلى المدينتين بواقع 21 رحلة أسبوعيًا.
وأضافت الشركة أنه سيتم تسيير 7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ بمعدل 3 رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرغ، وترتفع إلى 14 رحلة أسبوعيا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.
وبحسب الشركة، يأتي ذلك استمرارا لخطة وزارة الطيران المدني الطموحة نحو فتح أسواق جديدة تساهم في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحي المصري.
وأكد وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، على الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة بزيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوي والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، حسين شريف، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة في الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا، مؤكدًا أنه مع زيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافه نقاط جديدة ومضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.
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