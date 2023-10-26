إيركايرو: تسيير رحلات جوية جديدة إلى 3 مدن روسية اعتبارًا من اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“إيركايرو”، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدينتي الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من اليوم الخميس، إذ تقرر تسيير رحلات جوية من موسكو وايكاترينبرج وسان بطرسبرغ إلى المدينتين بواقع 21 رحلة أسبوعيًا.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسيير 7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ بمعدل 3 رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرغ، وترتفع إلى 14 رحلة أسبوعيا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وبحسب الشركة، يأتي ذلك استمرارا لخطة وزارة الطيران المدني الطموحة نحو فتح أسواق جديدة تساهم في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

وأكد وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، على الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة بزيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوي والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، حسين شريف، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة في الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا، مؤكدًا أنه مع زيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافه نقاط جديدة ومضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.