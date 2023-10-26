وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ بأزمة قلبية

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في شنغهاي، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».

وتعرض لي لأزمة قلبية في وقت متأخر من يوم أمس، وتوفي الساعة 12:10 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (1610 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) بعد فشل محاولات إنقاذه.

وتنحى لي من منصب رئيس للوزراء في مارس الماضي، بعد 10 أعوام قضاها في منصبه تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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