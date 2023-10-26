البنتاغون يكشف حصيلة الهجمات التي استهدفت قواته خلال الشهر الحالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف البنتاغون عن حصيلة الهجمات التي استهدفت قواته خلال الشهر الحالي، مؤكداً تعرَّضها لـ16 هجوماً في سوريا والعراق.
وأوضح المتحدّث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحافيين، أمس، أنه منذ 17 أكتوبر «هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق، وأربع مرّات في سوريا»، مشيراً إلى أن هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وقال رايدر إن آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كردستان العراق، لافتاً إلى أنه تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحتية من دون أن يُحدث أي خسائر بشرية.
ولواشنطن نحو 900 جندي في سوريا، ونحو 2500 جندي في العراق، يتمركزون في هذين البلدين، في إطار جهود منع عودة «داعش».
وكان «داعش» يسيطر على مناطق واسعة في هذين البلدين، قبل أن تدحره قوات برية محلية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي في نزاع استمر سنوات.
وتؤدي القوات الأمريكية في العراق دوراً تدريبياً واستشارياً، بعد الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف القتالية في ديسمبر 2021، في حين تنفّذ تلك المتمركزة في سوريا ضربات متكررة ضد التنظيم الإرهابي.
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