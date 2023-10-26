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البنتاغون يكشف حصيلة الهجمات التي استهدفت قواته خلال الشهر الحالي

10/26/2023 9:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف البنتاغون عن حصيلة الهجمات التي استهدفت قواته خلال الشهر الحالي، مؤكداً تعرَّضها لـ16 هجوماً في سوريا والعراق.

وأوضح المتحدّث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحافيين، أمس، أنه منذ 17 أكتوبر «هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق، وأربع مرّات في سوريا»، مشيراً إلى أن هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وقال رايدر إن آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كردستان العراق، لافتاً إلى أنه تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحتية من دون أن يُحدث أي خسائر بشرية.

ولواشنطن نحو 900 جندي في سوريا، ونحو 2500 جندي في العراق، يتمركزون في هذين البلدين، في إطار جهود منع عودة «داعش».

وكان «داعش» يسيطر على مناطق واسعة في هذين البلدين، قبل أن تدحره قوات برية محلية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي في نزاع استمر سنوات.

وتؤدي القوات الأمريكية في العراق دوراً تدريبياً واستشارياً، بعد الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف القتالية في ديسمبر 2021، في حين تنفّذ تلك المتمركزة في سوريا ضربات متكررة ضد التنظيم الإرهابي.


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