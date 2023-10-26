في زيارة نادرة إلى واشنطن.. وزير خارجية الصين يدعو لعلاقات مستقرة

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مستهل زيارة نادرة إلى واشنطن، أمس، عن أمله في علاقة مستقرة بين بلاده والولايات المتّحدة اللتين يسود توتر شديد بينهما.

وقال الوزير الصيني، قبيل اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: «نسعى إلى تطوير تعاون سيفيد الجانبين من أجل استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة».

ويعقد الوزير في واشنطن سلسلة اجتماعات تشكل موضع ترقب شديد، وتهدف إلى تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، وقد تُفضي إلى الإعلان عن زيارة قريبة للرئيس الصيني شي جينبينغ للولايات المتحدة.

واستقبل بلينكن نظيره الصيني في اجتماع ثنائي تلاه عشاء عمل مغلق، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

والجمعة، يزور وانغ يي البيت الأبيض للقاء مستشار الأمن القومي جيك ساليفان.

ولم يُعلَن أي لقاء بين وزير الخارجية الصيني والرئيس الأمريكي، لكنّ دبلوماسيين توقعوا حصوله، تماماً مثلما استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بلينكن في يونيو الماضي.

وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منافسة شرسة، وتؤكدان أنهما تريدان إدارة علاقتهما بمسؤولية.

وقال بايدن، الأربعاء، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يزور بكين قريباً: «سنخوض منافسة مع الصين بكل الطرق الممكنة مع احترام القواعد الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها، لكنني لا أسعى إلى النزاع».

وطلب بايدن من الكونغرس ميزانية إضافية قدرها 7,4 مليارات دولار لمنافسة الصين عسكرياً واقتصادياً.

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