سقوط صاروخ على طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن صاروخاً سقط على مدينة طابا، مشيرةً إلى إصابة 6 أشخاص.
وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في إطار التصعيد الجاري في غزة، لافتةً إلى حدوث تلفيات في إحدى المباني السكنية.
وأكدت أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، وأنه جارٍ الكشف عن ملابسات ما جرى،
مؤكدةً عدم سقوط وفيات من جراء ذلك.
من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.
وأضاف الجيش: «نحن على علم بوقوع حادث أمني، لكنه وقع خارج حدودنا».
وأكد شهود لوكالة «فرانس برس» سقوط صاروخ في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.
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