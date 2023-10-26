سقوط صاروخ على طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص (فيديو)

كشفت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن صاروخاً سقط على مدينة طابا، مشيرةً إلى إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في إطار التصعيد الجاري في غزة، لافتةً إلى حدوث تلفيات في إحدى المباني السكنية.

وأكدت أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، وأنه جارٍ الكشف عن ملابسات ما جرى،

مؤكدةً عدم سقوط وفيات من جراء ذلك.

من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وأضاف الجيش: «نحن على علم بوقوع حادث أمني، لكنه وقع خارج حدودنا».

وأكد شهود لوكالة «فرانس برس» سقوط صاروخ في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.









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