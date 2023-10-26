يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب فنجان قهوة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رفع رجل أمريكي دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الأمريكية، بعد أن سكبت مضيفة طيران عن طريق الخطأ القهوة الساخنة على ذراعه، وتسببت في أضرار شديدة أدت إلى حرق الوشم الموجود عليه.
ادعى جورج لاتوري، أن المضيفة سكبت قهوة حارقة على ذراعه اليسرى، أدت إلى حروق من الدرجة الثانية، وتقرحات، ونزيف، مع احتمال حدوث تشوه تجميلي دائم.
وجاء في شكوى لاتوري التي رفعها، الخميس الماضي، في محكمة ولاية مانهاتن، أن المضيفة كانت متهورة ومهملة أثناء قيامها بتقديم القهوة الساخنة.
وقال لاتوري، إنه عانى من ألم شديد بالإضافة إلى الأذى العاطفي والألم النفسي والضيق، إضافة إلى صعوبات النوم، وإنفاقه المزيد من المال على العلاج.
وقع الحادث عندما كان لاتوري، وهو من ولاية بنسلفانيا، عائداً من فيتنام إلى نيويورك. وبعد الحادث، حاول شراء مقعد في درجة الأعمال، لكن أفراد الطاقم رفضوا السماح له بذلك.
وقد رفض المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية التعليق على الدعوى القضائية، كما أورد موقع“ميترو” الإلكتروني.
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