يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب فنجان قهوة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفع رجل أمريكي دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الأمريكية، بعد أن سكبت مضيفة طيران عن طريق الخطأ القهوة الساخنة على ذراعه، وتسببت في أضرار شديدة أدت إلى حرق الوشم الموجود عليه.

ادعى جورج لاتوري، أن المضيفة سكبت قهوة حارقة على ذراعه اليسرى، أدت إلى حروق من الدرجة الثانية، وتقرحات، ونزيف، مع احتمال حدوث تشوه تجميلي دائم.

وجاء في شكوى لاتوري التي رفعها، الخميس الماضي، في محكمة ولاية مانهاتن، أن المضيفة كانت متهورة ومهملة أثناء قيامها بتقديم القهوة الساخنة.

وقال لاتوري، إنه عانى من ألم شديد بالإضافة إلى الأذى العاطفي والألم النفسي والضيق، إضافة إلى صعوبات النوم، وإنفاقه المزيد من المال على العلاج.

وقع الحادث عندما كان لاتوري، وهو من ولاية بنسلفانيا، عائداً من فيتنام إلى نيويورك. وبعد الحادث، حاول شراء مقعد في درجة الأعمال، لكن أفراد الطاقم رفضوا السماح له بذلك.

وقد رفض المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية التعليق على الدعوى القضائية، كما أورد موقع“ميترو” الإلكتروني.



