إعلام مصري: إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.
وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صـاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.
وأضافت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى .
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