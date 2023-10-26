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إعلام مصري: إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

10/26/2023 9:16:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صـاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.
وأضافت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى .

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