اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ، ودوت صفارات الإنذار في المدينة ومخيمها.
واحتلت قوات من الاحتلال عددا من المباني والمنازل في جنين ونشرت فرق قناصة داخلها، بحسب الجزيرة.
وتدور اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها أطراف مخيم جنين.
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