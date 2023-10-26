مؤسسة العويس وجامعة زايد تضيئان دروب «الاستدامة الثقافية لحياة أفضل»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع جامعة زايد بدبي، أول من أمس، ملتقى ((الاستدامة الثقافية.. لحياة أفضل في الإمارات))، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبحضور معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة زايد، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين من مختلف الجامعات والمثقفين والعاملين في المؤسسات العلمية، وجمهور من الطلبة وأصدقاء المؤسسة وغيرهم من المهتمين والمتابعين.

ركائز

افتتح الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة المؤسسة التي ألقاها معالي الدكتور أنور قرقاش، حيث وجه فيها الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، لرعاية هذا الحدث.

وقال قرقاش في كلمته: أعبر أولاً عن سعادتي بوجودي في هذا الصرح العلمي والثقافي المهم لأن نهضة الدول تقاس عبر نوعية التعليم، وخاصة في عالم متغير.

بداية أعرفكم على مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، هذه المؤسسة هي أحد نتاجات المجتمع المدني التي قامت بوصية أحد كبار رجال الأعمال الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، ومنذ البداية قامت هذه المؤسسة على رعاية الثقافة العربية لتكريم المثقفين بجوائز مرموقة، وهناك برنامج ثقافي ترعاه المؤسسة ومشاركات أخرى كثيرة.

وتابع قرقاش: أن أحد أهم برامجنا الوطنية في دولة الإمارات هذا العام، هو استضافة مؤتمر الأطراف حول العالم وما يعرف ((كوب 28))، وأن هذا الحدث الذي نحضره اليوم ((الاستدامة الثقافية.. لحياة أفضل في الإمارات)) هو أيضاً جزء من مساهمة جامعتكم، جامعة زايد، ومؤسسة العويس الثقافية في تعزيز أحد أهم المؤتمرات التي تستضيفها دولتنا، في 30 نوفمبر المقبل، حيث إن مسألة المناخ ليست قضية عربية أو خليجية، أو آسيوية، ولكنها قضية إنسانية مهمة للغاية، ولا بد أيضاً أن أشير إلى أن موضوع الاستدامة كان دائماً جزءاً من بيئتنا، من خلال حرص المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على مسائل تتعلق بالمياه والتشجيع والحد من التصحر، وما إلى ذلك، وهذا كان حرصاً عفوياً طبيعياً.

وأضاف: ونرى أن هذا الحرص أيضاً في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث إن النجاح في هذه المسألة هو نجاح مرتبط بمناحي كثيرة، عبر بناء قاعدة تعليمية صلبة.

ووجهت الدكتورة منى البحر مستشار رئيس هيئة تنمية المجتمع وعضو مجلس أمناء جامعة زايد، الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لرعايته الملتقى، وشكرت مؤسسة العويس الثقافية لهذا الدعم الكبير، ولهذه الشراكة الإيجابية بين الجامعة وبين المؤسسة، لأنها اختارت جامعة زايد لتنظيم هذا الحدث.

جلسات

وتضمنت الفعالية مجموعة جلسات، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة فاطمة الصايغ، وقُدمت فيها مجموعة من الأوراق، مثل: الاستدامة بين الماضي والحاضر في دولة الإمارات (د. مهندس سهيل الغفل).

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة منى البحر قُدمت بحوث كثيرة، منها: الاستدامة الثقافية ووسائل الإعلام الإماراتية (علي عبيد الهاملي)

وعلى هامش الملتقى تجول الحضور في المعرض التشكيلي ((غد مستدام))، الذي يُعنى بالاستدامة من خلال منحوتات ولوحات لفنانين يستخدمون مواد صديقة أو يتناولون في أعمالهم مواضيع تهتم بالبيئة والاستدامة، وأثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على الأعمال المعروضة وتمنى للفنانين المزيد من التألق والنجاح.