محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً، خلال اللقاء الذي سحق فيه نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي 5-1 مساء أمس.

وسجل صلاح الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، محققاً إنجازاً تاريخياً بتخطي الأسطورة الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأصبح بذلك اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقات الأوروبية بقميص فريق إنجليزي.

ووصل، من خلال الهدف الرائع الذي أحرزه، إلى 43 هدفاً بجميع المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، وهو الرقم الذي يفوق عدد أهداف هنري حتى اعتزاله.

كان ديوجو جوتا قد افتتح التسجيل لصاحب الأرض، بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة للمباراة، تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادل.

وهيمن ليفربول بعدها على المباراة، إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.

وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه عبر تسديدة من زاوية ضيقة، مستغلاً كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء.

وكاد نونيز أن يهز الشباك مجدداً في الدقيقة 65، لكن تسديدته من الناحية اليمنى اصطدمت بإطار المرمى بعد انطلاقة رائعة، لكن رايان جرافينبيرش استغل الكرة المرتدة ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربول.

واختتم البديل محمد صلاح التسجيل بتسديدة متقنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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