انباء عن اسر المقاومة لجنود حاولوا التوغل لغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تحدثت تقارير عبرية وفلسطينية عن خطف عناصر المقاومة الفلسطينية لعدد من جنود الاحتلال ، بعد محاولة التوغل في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت القناة 13 العبرية ان جيش الاحتلال يقوم بمناورة بريّة خطيرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويقوم بتقدم برّي محدود على "الحدود" مع غزة.
بدورها نقلت بعض الوسائل عن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال قوله ان معظم الكتيبة 13 التي وصلت لمستوطنات غلاف غزة لحماية المستوطنين تم قتلهم أو فُقدوا.
اما كتائب شهداء الأقصى فقالت انها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة على مدخل معسكر "موشيه زرعين" بوابل كثيف من الرصاص ضمن كمين أعد مسبقاً.
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