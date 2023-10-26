انباء عن اسر المقاومة لجنود حاولوا التوغل لغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -تحدثت تقارير عبرية وفلسطينية عن خطف عناصر المقاومة الفلسطينية لعدد من جنود الاحتلال ، بعد محاولة التوغل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية ان جيش الاحتلال يقوم بمناورة بريّة خطيرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويقوم بتقدم برّي محدود على "الحدود" مع غزة.

بدورها نقلت بعض الوسائل عن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال قوله ان معظم الكتيبة 13 التي وصلت لمستوطنات غلاف غزة لحماية المستوطنين تم قتلهم أو فُقدوا.

اما كتائب شهداء الأقصى فقالت انها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة على مدخل معسكر "موشيه زرعين" بوابل كثيف من الرصاص ضمن كمين أعد مسبقاً.



