Saturday, 28 October 2023 02:00 GMT

انباء عن اسر المقاومة لجنود حاولوا التوغل لغزة

10/26/2023 7:32:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تحدثت تقارير عبرية وفلسطينية عن خطف عناصر المقاومة الفلسطينية لعدد من جنود الاحتلال ، بعد محاولة التوغل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية ان جيش الاحتلال يقوم بمناورة بريّة خطيرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويقوم بتقدم برّي محدود على "الحدود" مع غزة.

بدورها نقلت بعض الوسائل عن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال قوله ان معظم الكتيبة 13 التي وصلت لمستوطنات غلاف غزة لحماية المستوطنين تم قتلهم أو فُقدوا.

اما كتائب شهداء الأقصى فقالت انها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة على مدخل معسكر "موشيه زرعين" بوابل كثيف من الرصاص ضمن كمين أعد مسبقاً.


MENAFN26102023000151011027ID1107314432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث