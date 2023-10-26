انباء عن هجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرتيريا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلامية ، نقلاً عن مصادر عسكرية أرتيرية وصفتها بـ”الموثوقة” ان القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرتيريا جنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية نوعية أدت لسقوط قتلى وجرحى من الضباط الإسرائيليين.

ونقلت قناة الميادين، عن مصادر عسكرية إريترية تأكيدها أن قاعدة دهلك الإسرائيلية في إريتريا جنوب البحر الأحمر على الجهة المقابلة لليمن التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية.

ونقلت المصادر العسكرية للميادين أن ضابطاً إسرائيلياً رفيعاً قتل إثر هذا الهجوم، وأن إسرائيل تتكتم على الأمر بشكل شديد.

وتعتبر القاعدة الإسرائيلية في إرتيريا أكبر قواعد إسرائيل الخارجية وتضم أسطولاً من عشرات المقاتلات الإسرائيلية، وفقا لذات المصادر.

واستهدف الهجوم بحسب التقارير أعلى قمة جبل“أمبا سوير” التي تتخذ منها القوات الإسرائيلية مركز مراقبة في البحر الاحمر.



