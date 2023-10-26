انباء عن هجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرتيريا

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- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلامية ، نقلاً عن مصادر عسكرية أرتيرية وصفتها بـ”الموثوقة” ان القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرتيريا جنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية نوعية أدت لسقوط قتلى وجرحى من الضباط الإسرائيليين.
ونقلت قناة الميادين، عن مصادر عسكرية إريترية تأكيدها أن قاعدة دهلك الإسرائيلية في إريتريا جنوب البحر الأحمر على الجهة المقابلة لليمن التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية.
ونقلت المصادر العسكرية للميادين أن ضابطاً إسرائيلياً رفيعاً قتل إثر هذا الهجوم، وأن إسرائيل تتكتم على الأمر بشكل شديد.
وتعتبر القاعدة الإسرائيلية في إرتيريا أكبر قواعد إسرائيل الخارجية وتضم أسطولاً من عشرات المقاتلات الإسرائيلية، وفقا لذات المصادر.
واستهدف الهجوم بحسب التقارير أعلى قمة جبل“أمبا سوير” التي تتخذ منها القوات الإسرائيلية مركز مراقبة في البحر الاحمر.
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