مراقبة نشوء حالة عدم استقرار جوي بداية الاسبوع

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- Khaberni) خبرني - قال موقع طقس العرب ، ان كوادره تراقب احتمالية تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة بداية الأسبوع القادم، حيث تشير آخر الخرائط الجوية لوجود فرص جيدة لزخات رعدية من الأمطار في بعض المناطق.
** السبت
وفي التفاصيل ، تتهيأ الفرصة بمشيئة الله مع ساعات مع بعد الظهر والعصر من يوم السبت لهطول زخات رعدية في بعض المناطق، خاصة البادية الجنوبية والشرقية، ويكون الطقس غير مستقراً بوجهٍ عام، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تنشط محلياً بعد الظهر.
** الاحد
يوم الأحد تستمر الفرص لزخات أمطار رعدية على مناطق البادية الجنوبية والشرقية، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية من المملكة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق.
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توصيات مهمة :
ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية و الشعاب والمناطق المُنخفضة و مناطق تجمع المياه المُعتادة، والمناطق الصحراوية و يشمل ذلك قاطني بيوت الشعر.
الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة.
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تجدد الأحوال الغير مستقرة
كما يراقب الكادر مؤشرات على تجدد الأحوال الغير مستقرة منتصف ونهاية الاسبوع القادم.
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