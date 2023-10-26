مراقبة نشوء حالة عدم استقرار جوي بداية الاسبوع

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال موقع طقس العرب ، ان كوادره تراقب احتمالية تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة بداية الأسبوع القادم، حيث تشير آخر الخرائط الجوية لوجود فرص جيدة لزخات رعدية من الأمطار في بعض المناطق.





** السبت

وفي التفاصيل ، تتهيأ الفرصة بمشيئة الله مع ساعات مع بعد الظهر والعصر من يوم السبت لهطول زخات رعدية في بعض المناطق، خاصة البادية الجنوبية والشرقية، ويكون الطقس غير مستقراً بوجهٍ عام، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تنشط محلياً بعد الظهر.





** الاحد

يوم الأحد تستمر الفرص لزخات أمطار رعدية على مناطق البادية الجنوبية والشرقية، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية من المملكة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق.





**

توصيات مهمة :



ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية و الشعاب والمناطق المُنخفضة و مناطق تجمع المياه المُعتادة، والمناطق الصحراوية و يشمل ذلك قاطني بيوت الشعر.

الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة.





**

تجدد الأحوال الغير مستقرة

كما يراقب الكادر مؤشرات على تجدد الأحوال الغير مستقرة منتصف ونهاية الاسبوع القادم.



