مذكرة تفاهم بين «غرفة الشارقة» و«الاتحادية للضرائب»

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وذلك للإسهام في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقام بالتوقيع محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلاً عن الغرفة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ممثلاً عن الهيئة.

وتنص المذكرة على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة، وإطْلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية، إضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان فيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي.