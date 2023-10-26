«أوتوميكانيكا دبي» يسجل رقماً قياسياً بأعداد الزوار يتجاوز 52 ألفاً

استقبل ((أوتوميكانيكا دبي 2023))، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، 52082 زائراً، والذي استمر لثلاثة أيام، واختتم فعالياته في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 21 % في عدد الزوار التجاريين، مقارنة بدورة العام الماضي، والتي شهدت حضور 42937 زائراً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ما يظهر مدى ازدهار ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وتماشياً مع تسليط المعرض الضوء بشكل رئيس على الاستدامة والكفاءة، فقد شهدت دورة هذا العام مشاركة 1938 عارضاً من 61 دولة، في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف إمكانات هذا القطاع لتشكيل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى كونه فرصة مثالية للاستماع لنخبة من كبار المتحدثين والعارضين عن أحدث التقنيات المستخدمة في جميع أنحاء القطاع.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: لقد حقق أوتوميكانيكا دبي 2023 نجاحاً باهراً، حيث شهدنا حضور أعداد قياسية غير مسبوقة من الزوار، ومشاركة متخصصين ومهنيين عالميين من 161 دولة، للاحتفال بالدورة العشرين للمعرض.

وأضاف: تسجيل دورة هذا العام لحضور أعداد قياسية من الزوار، لا تؤكد فقط على الطلب المتزايد من قبل الزوار والعارضين على هذا النوع من معارض السيارات فحسب، ولكن يعتبر أيضاً مؤشراً قوياً على ازدهار القطاع في الشرق الأوسط.

و ضمت قائمة أكبر 10 دول زائرة للمعرض الإمارات والسعودية والهند والعراق والصين ومصر وباكستان وروسيا وعمان، مع زيادة بنسبة 15 % في عدد الزوار من خارج الإمارات.