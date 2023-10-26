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«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتباً رئيساً في أبوظبي

10/26/2023 7:32:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((جرانت ثورنتون)) عن افتتاح مكتبها الرئيس الجديد في سوق أبوظبي العالمي. ويمثل هذا الافتتاح إنجازاً مهماً يعزز التزام الشركة الراسخ تجاه عملائها في العاصمة الإماراتية وسوق الإمارات عموماً، وتم الافتتاح بحضور أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وبعد أكثر من 55 عاماً من توفير الخدمات الاحترافية بالإمارات، تدير ((جرانت ثورنتون)) الآن 4 مكاتب بجميع أنحاء الدولة مع مكتب رئيسي في دبي، ويعمل فيها ما يزيد على 500 خبير متخصص. ويأتي افتتاح المكتب مواكبة لتوسع قاعدة عملاء الشركة في العاصمة الإماراتية، والذي أسهم في دفع عجلة نموها على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يعكس افتتاح المكتب الجديد في سوق أبوظبي العالمي نمو ((جرانت ثورنتون))، كما يجسد مساعي الشركة الدؤوبة لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومختلف المؤسسات في المنظومة التجارية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات المالية والطاقة.

ومع تنامي حجم أعمال مكتب الشركة في أبوظبي بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية، سيشكل المكتب الجديد المركز الرئيسي لموظفي جرانت ثورنتون في أبوظبي، الذين يقدمون مجموعة متكاملة من خدمات الاستشارات والتدقيق والضرائب لمجموعة متنوعة من العملاء.

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