322 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في سبتمبر

قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد معاملات التقييم العقاري خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 98 معاملة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 322 مليون درهم.

وأكد أن العقارات السكنية نالت الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم، بواقع 115 مليون درهم، وبارتفاع 33.33%، متقدمة على العقارات الصناعية، التي بلغت قيمتها 111 مليون درهم، بينما حلت العقارات التجارية ثالثاً بـ94.4 مليون درهم.