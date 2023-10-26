322 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد معاملات التقييم العقاري خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 98 معاملة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 322 مليون درهم.
وأكد أن العقارات السكنية نالت الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم، بواقع 115 مليون درهم، وبارتفاع 33.33%، متقدمة على العقارات الصناعية، التي بلغت قيمتها 111 مليون درهم، بينما حلت العقارات التجارية ثالثاً بـ94.4 مليون درهم.
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