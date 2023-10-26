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124 مليون درهم الأرباح الفصلية لـ«غذاء القابضة»

10/26/2023 7:32:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة غذاء القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم.

جاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للمجموعة في مجال صناعة الأغذية والأعمال التابعة لها، حيث نجحت ((غذاء))، بفضل نتائجها القوية وزخم أعمالها، في تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليارات درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 120% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022.

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