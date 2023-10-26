124 مليون درهم الأرباح الفصلية لـ«غذاء القابضة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة غذاء القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم.
جاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للمجموعة في مجال صناعة الأغذية والأعمال التابعة لها، حيث نجحت ((غذاء))، بفضل نتائجها القوية وزخم أعمالها، في تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليارات درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 120% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022.
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