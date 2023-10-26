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أرباح بنك المشرق تقفز %122 إلى 5.8 مليارات درهم

10/26/2023 7:32:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مواصلاً مساراً من النمو المستدام والقوي، ومحققاً قيمة ممتازة لمساهميه، مع وصول ربحية السهم إلى 28.75 درهماً.

وحلقت أرباح بنك المشرق بنسبة 122 % لتصل إلى 5.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مدفوعاً بنمو قوي في الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر.

وارتفع الدخل التشغيلي 52 % في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 7.9 مليارات درهم مقارنة بـ5.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82 % على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما وصلت قيمة الدخل من غير الفوائد إلى 2.3 مليار درهم، الذي سجل نمواً قوياً بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وحقق البنك نمواً إيجابياً بنسبة 34.8 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بأكثر من 8 % على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليارات درهم إلى 5.6 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73 %.

ووصل العائد على حقوق المساهمين في المشرق إلى مستوى مرتفع عند 32.1 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ضعف ما تم تسجيله في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.5% في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ2.2 % في ديسمبر 2022.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: ((لا يزال القطاع المصرفي في الإمارات يبدي مرونة ونمواً ملحوظين، ما يرسي أساساً قوياً للمشهد المالي بأكمله في البلاد. ويمثل إنجازنا الأخير في تحقيق نمو ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 122 % على أساس سنوي، شهادة على قوة المشرق المستدامة والزخم الكبير الذي يمضي به قدماً. ومع كل ما حققناه، إلا أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، إذ إننا في المشرق مستمرون في قيادة مسيرة الاستدامة في المنطقة، عبر تقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، والإسهام في الوقت ذاته في عملية التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، ما يمهد الطريق لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

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