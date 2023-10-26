«جنان» أول مشروع لـ«الدار» في دبي يضم 2428 منزلاً

أعلنت ((الدار العقارية)) عن إطلاق ((جنان))، مجمعها السكني الأول في دبي، حيث يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة ورفاه قاطنيه. ويعتبر المشروع انطلاقة مميزة للدار نحو سوق دبي، بالشراكة مع ((دبي القابضة))، وتكليلاً لمسيرة نجاحها الطويلة في أبوظبي، التي عززتها مشاريع فريدة تشمل أحد أشهر المجمّعات السكنية في جزيرتي السعديات وياس.

ويمتاز المشروع بموقعه المثالي مقابل منتجع الحبتور بولو، كما يقع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية ومراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية الرئيسية في الإمارة، بما فيها طريق دبي ـ العين، الذي يعزز سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي بجانب إحدى أبرز مناطق الجذب السياحي، مثل القرية العالمية و((آي إم جي عالم من المغامرات)) ودبي مول، فضلاً عن ذلك، يمكن للقاطنين في هذا المجمّع السكني الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.

مرحلة أولى

وستطرح المرحلة الأولى من المشروع بحيث تكون متاحة للمشترين ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، وستضم 462 وحدةً من أصل 2428 منزلاً، وهي تشمل وحدات تاون هاوس تتراوح بين ثلاث إلى أربع غرف نوم وصولاً إلى فلل مكوّنة من ثلاث إلى ست غرف بتشطيبات قياسية وعالية الجودة. وتبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من ثلاث غرف من 2.5 مليون درهم، في حين تبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف نوم من 3.5 ملايين درهم.

ويمتد المشروع على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، حيث يمكن للمقيمين بكل سهولة ويسر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشآت والمرافق التي تركز على تعزيز اللياقة البدنية ورفاه الأفراد، بما في ذلك منطقة مخصصة للاسترخاء ومجموعة من حدائق ((الزن)) وحوض سباحة ومسار محاط بالطبيعة ومسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتدريبات الرياضية ومرافق تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وصولاً إلى ملعب بادل تنس واستوديو يوغا، ما يحث أفراد المجمع على تبني أسلوب حياة نشط ومتوازن.

وسيوفر المشروع كذلك سلسلة من الخدمات الإضافية التي يمكن للمقيمين الوصول إليها عند الحاجة، وتشمل الحصول على وجبات صحية بحسب الطلب، وخدمات الرعاية والتدبير المنزلي، وحلول تنسيق المساحات الخضراء، ورعاية الأطفال وخدمات التمريض، وكذلك خدمات الكونسيرج المتعلقة بالسفر.

توسع

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يسعدنا أن نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ الدار من خلال توسيع حضورنا نحو دبي وطرح مشاريعنا السكنية المميزة فيها للمرة الأولى. سنقوم بالتعاون مع دبي القابضة بتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية ضمن مواقع رئيسية خارج مركز المدينة، حيث سنوظّف أفضل إمكانات الدار لتطوير بيئات ومجمّعات ذات تصميم فريد وعملي، وستكون البداية مشروع ((جنان)). ومع استمرار سوق العقارات في دبي في تحقيق نمو قوي، نتطلع إلى توسيع حضورنا في الإمارة مع تركيزنا على المزيد من التنويع الجغرافي والقطاعي.

من جهته، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدبي القابضة: تماشياً مع رؤيتنا في رسم معالم المشهد الحضري في الإمارة وبالتعاون مع الدار، نكشف عن مشروع سكني مميّز ومُستدام يراعي الصحّة والرفاه لقاطنيه، كما يهتم بالطبيعة المحيطة. تتجاوز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الدار مفهوم التحالف والتعاون التجاري المُعتاد، بل هي تجسيد لالتزام كلتا المجموعتين بإحداث أثر إيجابي في المجمّعات التابعة لنا، ونهدف معاً إلى وضع معايير جديدة ورفع مستوى ما يُطرَح في السوق من خلال التركيز على الجودة العالية والاستدامة. تأتي دبي القابضة في طليعة الشركات التي تعزّز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار بشكل مستمر، وتسهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة القائم على التميّز والابتكار ضمن مناخ السوق المعروف بديناميكيته وتطوره الدائم.