نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غدا



قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.

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