نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غدا

نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غدا
التاريخ
10/26/2023 7:32:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.
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