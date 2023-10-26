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العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرة

10/26/2023 7:32:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، سيتم تفعيل العمل عن بُعد في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد في جميع المدارس يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر 2023 في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

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