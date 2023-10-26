العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرة

العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرة
التاريخ
10/26/2023 7:32:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، سيتم تفعيل العمل عن بُعد في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد في جميع المدارس يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر 2023 في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
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