مكمّلات حرق الدهون تهديد للصحة
التاريخ
10/26/2023 7:32:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت طبيبة وباحثة متخصصة، أن للمكملات الغذائية الحارقة للدهون مخاطر صحية كثيرة محتملة.
وقالت د. يلينا بروكوبينكو اختصاصية الغدد الصماء، في حديث لـ ((غازيتا رو))، حسب ما أفاد موقع ((روسيا اليوم)): قد تسبب تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN26102023000110011019ID1107314414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.