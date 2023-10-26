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مكمّلات حرق الدهون تهديد للصحة

10/26/2023 7:32:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت طبيبة وباحثة متخصصة، أن للمكملات الغذائية الحارقة للدهون مخاطر صحية كثيرة محتملة.

وقالت د. يلينا بروكوبينكو اختصاصية الغدد الصماء، في حديث لـ ((غازيتا رو))، حسب ما أفاد موقع ((روسيا اليوم)): قد تسبب تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب.

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