مشاركة نوعية لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «الكتاب القانوني»

توجت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مشاركتها في معرض الكتاب القانوني العاشر 2023، الذي أُقيم بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، تحت رعاية معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بنجاحات نوعية، حيث ضمت منصة المركز في المعرض الذي انطلق بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، مجموعة متنوعة من أحدث إصداراته، إضافة إلى ركن خاص لمبادرة ((وثيقتي))، التي عُرض فيها عدد من الوثائق التاريخية التي تعود إلى فترات زمنية متفاوتة في تاريخ دولة الإمارات، كما احتوى الجناح مجموعة من التسجيلات لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطاً وثائقياً مصوراً يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.

وأثناء زيارة المستشار الدكتور الكمالي لجناح المركز، قدمت فاطمة سيف بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحاً عن محتويات المنصة، وما تضمّه من مقتنيات ووثائق تاريخية، كما تحدثت عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية.

وقالت فاطمة بن حريز: حرصنا على المشاركة في نسخة هذا العام من معرض الكتاب القانوني العاشر، نظراً للإقبال الذي شهدته المنصة في نسخة العام الماضي، وخاصة على الصعيد الخليجي، حيث انتهزنا الفرصة لتقديم أحدث إصدارات المركز المتواصلة، فمثل هذه المعارض تتيح لنا عرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور، خاصة أن هناك مشاركة خليجية وعربية كبيرة لهذا العام.