شيخة الدهماني.. حكايات مسافرة بين الجبل والمدينة

شيخة خلفان الدهماني عاشقة للتراث من الطراز الأول. فهي سيدة من أهل المناطق الجبلية، حيث تشتهر النساء والفتيات بتكريس وقتهن للعمل المفيد.. وهي تلك الصغيرة التي كبرت متنقلة بكل عز وحنان ومحبة بين أحضان ورعاية عماتها وجداتها، وفي الأصل حضن أمها.

كما أسهمت في صقل شخصيتها والدة زوجها، حيث لم تشاهد منهن واحدة تجلس للتحدث مع الآخرين دون أن يكون بين يديها عمل، حسب ما تقول. كما كانت أكثر واحدة منهن تربت عندها على الموروث جدتها لوالدتها.

وقد كانت تقيم في حتا، حيث هناك تزوج والداها ثم انتقلا إلى إمارة رأس الخيمة ـ منطقة المنيعي، تلك المنطقة الجميلة التي تسكن بين الجبال، ولذلك لم تستغرب عند زيارتها والذهاب لمنزلها على سفح جبل بينما تجد خلف سور منزلها مباشرة جبلاً.

هي واحدة من الباحثات في النباتات وتعرف جيداً قصة الإنسان مع النباتات الجبلية وتأثير كل نبتة على الإنسان سواء بالنفع أو الضرر.

وقد أجادت الطبخ.. وكل الأنشطة حتى تلك التي ليس لها علاقة بالتراث، ولكن القائمين على تلك الأنشطة يقدمون دوماً جناحاً للتراثيات، ومن تلك المشاركات كانت تقدم للزوار وللقادمين من خارج الدولة ألذ الأطباق الشعبية. ومن الأماكن التي دعيت إليها فعاليات في سيح السلم وفي حتا وأيضاً في إمارة الشارقة وأم القيوين. وهي لا تنسى تلبية الدعوات من المدارس. وفي كل مكان تنثر تلك الفوائد والقصص المرتبطة بالإنسان وبيئته، وكيف يتكيف مع الظروف والمناخات المختلفة. وهي من ضمن الكثير من السيدات في تلك المناطق اللواتي يشعرن دوماً بالفخر والسعادة.

لا تفرط شيخة الدهماني في أية فرصة للذهاب تلبية لدعوة الواجب، وتحكي لمن تلتقيهم قصص الجدات وكفاحهن لأجل الحياة الكريمة وتوفير الرفاهية للأسرة رغم عدم دخول التقنيات الحديثة، حيث لدى الجدات والأمهات الكثير من المهارات ليصنعن ما يسعد الأسرة، مثل الألعاب الشعبية للفتيات وتصنيع الدمى ومحاكاة عمل الأمهات في البيوت، والذي من خلاله تعلمن الطهي والضيافة وحياكة الملابس، وحتى المفارش للجلوس أو النوم وبقية الأدوات التي يحتاجها الجميع، ولذلك لا تزال حتى اليوم تنتقل ملبية لنداء الواجب في الحفاظ على التراث بالتعاون مع الجهات التي تقوم بالاتصال بها، وربما تبقى تعمل لشهور حسب برنامج الجهة التي تنفذ مشروعاً يتطلب وجود سيدة مثلها من حفظة الموروث، سواء كان مادياً لأنها لا تزال تنتج خيوط التلي أو تصنيع البخور، كما تقوم بإنتاج الحناء مستعينة بأشجار الحناء، التي تعد مهمة لأهل الإمارات، لأنها ليست مجرد شجرة للحصول على لون للكفين.

وتكون شيخة الدهماني سعيدة وهي تتحدث عن تلك الأوقات التي تسعد فيها الفتيات بوضع الحناء في الأعياد والمناسبات والأعراس، لأنها فرصة كي تعزز دورها وتسرد تلك الحكايات الجميلة المنقوشة بالحناء.