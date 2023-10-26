أيوب الزرعوني: الاستدامة تثري رسالة العمل الإبداعي وتعزز وظائفه

في كل تفصيل إبداعي قيمة وزوايا جدوى مجتمعية لا بد أن تكمن وتكون خلاقة منسوجة بأيدي المبدع، في أي حقل كان، تلك هي ركائز وثوابت الإبداع التي ترسم خريطة عمل الفنان ومهندس الديكور الإماراتي، أيوب الزرعوني، الذي يختار في تصاميم ديكوره الداخلي أنماطاً إبداعية تقوم على تعزيز مفاهيم الاستدامة وتؤسس لوعي مجتمعي عميق في هذا المجال.

سعادة المجتمع

ويقول في هذا الصدد في حواره مع ((البيان)): ((لم أنقطع يوماً عن ترجمتي لقناعتي التامة بأهمية توظيف الإبداع في سبيل سعادة المجتمع، بحيث تكون تصاميمي خلاقة في صون البيئة وتسهيل حياة الناس، وذلك هو شعاري ونهجي منذ تخرجي من معهد كامبريدج للقيادة المستدامة في جامعة كامبريدج في حقل الديكور، إذ إني مؤمن بقوة الإمكانات التحولية لريادة الأعمال الداخلية، وهو اعتقاد لا بد من جدوى تركيزنا على نشره وتعميمه، حيث إنه يلهم شباب هذا الجيل ليتحولوا إلى قدوات رفيعة في مسيرة التطوير البناء الذي يحتكم إلى الإبداع النوعي في دولتنا، والذي يعد شعاراً ورؤية فريدة ودائمة لدى قادتنا الكرام، الذين يحفزون الشباب ويدعمونهم على الدوام)).

ويتابع: أن الاستدامة والتي يركز عليها قادتنا الكرام ويحرصون على تعزيز ونشر ثقافتها، لا بد وأن تمثل تحولاً عميقاً في التفكير وتحفيز موجة من التحولات الإيجابية، ولهذا دور وقيمة كبيرة في الأعمال الفنية التي نقوم بها.

الحدود التقليدية

لا يفصل أيوب في ألوان إبداعه، بين قيمة التصميم وروح الاستدامة، فالعملية برأيه، تكاملية ولا بد أن تكون وثيقة الترابط، وهو ما يعززه ويعكسه في أعماله مع حصوله على شهادته من معهد كامبريدج للقيادة المستدامة، إذ يحول شهادته ودراسته في حقل الهندسة أساساً للابتكار والوعي البيئي، ويترجمه في مهاراته واشتغاله بريادة الأعمال الداخلية. ويقول في السياق: تتجاوز تأثيرات الاستدامة الحدود التقليدية للقضايا البيئية، فهي ثقافة ووعي لا بد أن تنضوي في بنية تفكيرنا المجتمعي وتنسحب على كل المجالات، ومنها ريادة الأعمال الداخلية، وأنا حريص على تعليم وإكساب جميع الشباب لهذه القناعة، والتي أجسدها في ريادة الأعمال الداخلية، إذ إنها، برأيي المفتاح الأساس لإظهار الطاقات والإمكانيات الكامنة وتمكين الشباب ليزدهروا.

مبادرات بيئية

منذ مشاركته الأولى في مبادرات بيئية أساسية وحتى نجاحه حالياً في أن يكون ((سفير شباب معتمد للاستدامة))، لم يتراجع التزام أيوب بدافع التغيير والتطور البنّاء، خصوصاً في شأن ثقافة وأنماط الإبداع، وتتلاءم معارفه ومناهجه في السياق، مع الرؤية العالمية لمستقبل مستدام، حيث تتجاوب بشكل خاص مع التطلعات في دولة الإمارات من أجل جيل تشكل الاستدامة شعاراً ونهجاً راسخاً لديه.

ويقول: إني على قناعة بأن دولتنا تؤسس بشكل خلاق لثقافة الابتكار المستدام. وهي تربي أجيالنا الشابة على هذا النهج السليم. ومع بداية رحلتي نحو المسرح الدولي، فأنا على قناعة أن الاستدامة هي مفتاح سر تميز أي من الإبداعات، إذ إنها تتجاوز مجرد الوعي بقضايا البيئة، بل هي قناعة ونهج شامل، تتجذر بعمق في تصرفات الأفراد.