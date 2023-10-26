«الإمارات للآداب» و«موانئ دبي» تحتفيان بعالم المحيطات ونعمة المياه

نظمت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، ضمن مشروع ((القراءة للمتعة))، في مكتبة محمد بن راشد، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، حيث حضرها طلبة ومتخصصون، واحتفلت معها مؤسسة الإمارات للآداب بعالم المحيطات، ودوره كأساس الحياة على الكوكب، ومصدر الأمل للإنسانية، محفزة من خلال برامج الفعالية على ضرورة توحيد جهود الرعاة وأولياء الأمور والمعلمين، لصون البيئة والمناخ.

وقد شاركت في الفعالية الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة ((أصوات أجيال المستقبل)) لمنطقة الشرق الأوسط. كما حضر الحدث، معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة عبد الله ميران مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ولطيفة إبراهيم حسن تنفيذي أول، الاستدامة، قسم الدعم المؤسسي بموانئ دبي العالمية، ومايكل آلين نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية، وسليمان الكعبي المدير التنفيذي للمدارس في دبي والإمارات الشمالية، وآلان ويليامسون الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، إضافة إلى ممثلين آخرين من حكومة دولة الإمارات العربية والمتحدة والقطاع الأكاديمي.

واستقبل المشاركين في الفعالية، الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وإيزابيل أبو الهول، مؤسِسة ومستشارة وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب.

وقد شارك في الحدث أكثر من 500 طالب وطالبة ممن أسهموا في مشروع ((القراءة للمتعة))، الذي يعد نموذج عمل متكاملاً ومترابطاً، يقوم بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للآداب وموانئ دبي العالمية. إذ يعمل المشروع مع ست مدارس في إمارة دبي، مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لتزويد الموارد والدعم اللازم، بما يعزز عادة القراءة للمتعة، ويتخصص بالاشتغال مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عن كثب. ومن المقرر أن تقوم المؤسسة، على مدى خمس سنوات، بإثراء المكتبات المدرسية ومكتبات الصفوف الدراسية، إضافة إلى تنسيق وتوفير مواد ممتعة ومفيدة للقراءة، وتنظيم زيارات للكتّاب وأنشطة لاصفية للطلبة. كما تهتم المؤسسة بإتاحة فرص التطوير المهني للمعلمين، إضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية مع أولياء الأمور لسمع وجهات نظرهم وآرائهم.

قيمة

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: ((تمثل مكتبة محمد بن راشد وصيفة للمعرفة والأدب، ونؤمن بأهمية توحيد جهود المجتمع، وبضرورة وصول كافة أعضاء المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم، إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة. لذا، نشجع بشكل خاص على مفهوم القراءة للمتعة، وعلى اتخاذها كعادة منذ سن مبكرة، وذلك ليتمكن الطلبة من استكشاف آفاق جديدة، وتوجيه شغفهم نحو الحفاظ على المحيط.

وبدورها، قالت إيزابيل أبو الهول: ((مشروع ((القراءة للمتعة)) هو دليل دامغ أن الأدب لديه قوة الإلهام، والإثراء، وتحفيز التفكير، والتغيير. عندما يكون كوكبنا في خطر، يصبح من الضروري استخدام سحر الكلمات لتعزيز الاستدامة. من خلال القصص، بإمكاننا ترسيخ ثقافة التعاطف في نفوس الأجيال القادمة، وتربية جيل من القرّاء الشغوفين، وقادة في مجال التغيير المناخي)).

ومن جهتها، قالت أيلا باجوا كبير مستشاري رئيس قسم الاستدامة في شركة موانئ دبي العالمية: ((إن الحفاظ على المحيطات من أولويات موانئ دبي العالمية في ما يخص البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكومة. نعمل مع شركائنا سعياً لتحقيق تأثير إيجابي، ينعكس في الحفاظ على المحيطات، وتنظيف السواحل واستعادة النظام البيئي)).