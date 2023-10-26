روائع الخط العربي تتجلى في تصاميم ومنتجات المواهب المحلية والعالمية

تصاميم مميزة ومنتجات مبتكرة مستوحاة من فن الخط وجمالياته، تحمل بصمات نخبة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة وأصحاب المواهب الناشئة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء ضمن الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد تنظيم 19 معرضاً فنياً متنوعاً، وتُسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي. ويأتي ذلك في إطار التزامات ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى دعم المبدعين الناشئين في الدولة، ومنحهم مساحة خاصة لعرض ابتكاراتهم، وهو ما يصب في إطار تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

وفي هذا الإطار، وفرت ((دبي للثقافة))، بالتعاون مع ((فن جميل))، في عدد من مواقع ((البينالي))، تشكيلة متنوعة من المنتجات الفريدة، التي تتيح للجمهور فرصة استكشاف إبداعات المواهب المحلية والعالمية، ومن بينها حقيبة يد من تصميم الفنانة آمنة آل صالح، والتي استلهمتها من أدوات الخط، واعتمدت فيها على أنواع متعددة من الورق ودفاتر الملاحظات والملصقات، وكذلك حقائب قماشية مطرزة بخيوط مختلفة، تبرز جماليات اللغة العربية ومرونة حروفها، من ابتكار الفنانة رغد مراد من ((واجش للتصميم والمطبوعات))، فيما تجلت إبداعات أسماء سليمان المازمي، في تصميمها لحقيبة مخصصة للخطاطين لتخزين أدواتهم، كما جمع إبراهيم زكي خمايسة في تصميم حقيبته بين عناصر الطباعة الحديثة والرسومات والأشكال المستوحاة من الممارسة اليومية للخط العربي.

وقدمت الدكتورة عذراء خميسة مجموعة ((أنجزها بِنَفْسِكَ)) لمخاريط الحناء، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات، وهي ملصقات ((جميل/جمال))، المستوحاة من حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل يحب الجمال)) وفيها تعاونت مع الفنان مثنى حسين، وخصصت المجموعة الثانية للفن الجداري، وتحتفي فيها بالخط العربي، بالإضافة إلى ((رسائل الحب والسلام))، التي أنجزتها بالتعاون مع فناني الخط علي المصري، وإبراهيم زكي خمايسة، في حين استلهمت ملصقات المجموعة الثالثة من زخارف تُستخدم بكثرة في فن الحناء.

أما مريم حاتم حريز الفلاسي، ونجلاء سيف هادف الشامسي، ومريم محمد حثبور الفلاسي، فقدمن حقيبة يد مصنوعة من أجزاء شجرة النخيل، وسعين من خلالها إلى إعادة تصور الثقافة المحلية بطريقة غير تقليدية.

في المقابل، تعرض شركة مرزام في ((بينالي دبي للخط))، ثلاثة أغلفة شوكولاتة حصرية، تحمل بصمات ثلاث فنانات من الإمارات، حيث تعاونت مع فاطمة الكتبي لإنتاج العمل الفني ((عبارات الكحل))، الذي استندت فيه إلى كحل ((الأثمد))، بينما قدمت كاميليا محبي قطعتها الفنية ((إني))، وهي عبارة عن تركيب فني ضوئي يعبر عن قوة الطاقة الإيجابية، ويمثل هذا العمل جزءاً من تجارب كاميليا للإضاءة على طرق العلاج بالفن، أما الفنانة ندا سلمان بور، فتشارك بعملها ((الكامن))، الذي تجسد من خلاله الحركة الهندسية للرمال السائلة، وشكلها المتغير باستمرار.

من جهة أخرى، يشارك ((فريم)) Frame الواقع في ((حي دبي للتصميم)) في ((البينالي))، من خلال تقديم قمصان خاصة من ابتكار المبادرة اليابانية ((بي يوتيفول)) B.eautiful، التي انطلقت من مدينة لوس آنجلس الأمريكية، ويشارك في إدارتها شون كينوشيتا، ويتميز خط الأزياء الخاص بهذه المبادرة بتصميمات فريدة، تحمل بصمات نخبة من الفنانين اليابانيين، ومن بينها تصميم ((ثمين)) أو ((قيّم))، ومن خلاله يمكن استكشاف المشهد الإبداعي الياباني.