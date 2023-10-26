«أبد الدهر».. حكايات وويلات أعراف هدامة

قدم مسرح دبي الأهلي، ضمن مشاركته في المنافسة على جوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب في اليوم الخامس لعروض المهرجان، مسرحية ((أبد الدهر)) للمخرج والمؤلف عبد الله المهيري التي نسجت خيوطاً متشابكة لقضية أزلية تستحضر الماضي القريب، وتحفل بملامح تفاصيل متشعبة تدين معها دوامة ثقافة العار التي لا تزال راسخة في مفاهيم وفكر كثيرين، رغم التحولات التي طرأت على مجتمعاتنا الخليجية والعربية.

العرض حمل رسائل مباشرة وشيقة، غنية المعنى، وصلت إلى المتلقي بسهولة، لأن المخرج أبدعه وفق نهج وأسلوب السهل الممتنع، مضفياً عليه طابع البساطة والقوة والجاذبية في آن واحد، ما زاد العرض جمالاً في كل شيء.. فأتى العرض وسط هذه العوالم، غنياً بقيم الحب بينما يضيء على قصص قسوة صراع الرجال وعدم المبالاة بمشاعر المرأة.

وبرزت في العمل رمزية عالية تناغمت مع سيطرة المخرج على أدوات العرض، فضلاً عن حالة الانضباط والانسجام بين مساحات الديكور وفضاءات الخشبة ومفردات السينوغرافيا، وبرزت من بين ذلك: الإضاءة التي هي من تنفيذ الفنان يوسف القصاب، والموسيقى والمؤثرات الصوتية للفنان عبد العزيز خميس، إذ زادت من جمال العرض وجعلت الإحساس يصل إلى الجمهور بشكل جيد. وهو ما عززه أداء الممثلين لأدوارهم بتقانة، لا سيما مشاهد ((جسوم)) الذي يعاني من إعاقة ذهنية وقام بدوره عبد الله العقيل.

بين زمنين

استند عرض ((أبد الدهر)) في حكايته إلى علاقة حب من الماضي، تربط ((عويش)) التي جسدت شخصيتها الممثلة عذاري السويدي، و((فهد)) الذي جسد دوره على الخشبة الممثل خالد حسين، إذ لم تكلل بالزواج لرفض المجتمع هذا الارتباط كون والدة عويش: ((مرايم)) (وقامت بدورها الممثلة أمل حسين) امتهنت الغناء في الأعراس: ((طقطاقة)) وذلك بعد أن ابتلعت أمواج البحر العاتية زوجها أثناء رحلة الغوص، حيث بقيت تعاني الكثير، خاصة وأن ابنها ((جسوم)) يعاني من إعاقة ذهنية.

وقد استحضر المؤلف في نصه إضاءات معاصرة لقصة مشابهة في تفاصيلها لجدلية العار وأعرافه، تحكي عن علاقة حفيدة ((عويش))، وقامت بدورها الممثلة سارة المازمي، بشاب (قام بدوره الممثل ياسين الدليمي)، إذ يرفض أهلها ارتباطهما لسمعة عائلة عيوش ولسيرة وحال جدتها التي تعمل ((طقطاقة)) في الأعراس، ذلك رغم محاولات مستميتة من حفيدة ((عويش)) في تغيير الواقع واختيار شريك حياتها بعيداً عن رتابة تقاليد وعادات هدامة.

بين أزقة الفريج ووسط أكواخ العريش المطلة على البحر، وحيث تبرز شباك الصيادين وعلى إيقاع ((النهمات)) و((اليامال))، تتصاعد حدة الأحداث وسط رغبة ((جبر)) ابن عم ((عويش)) الزواج بها، وإن كان الثمن أن يشوه سمعتها، ذلك بغرض أن تتراجع عن رفضها الزواج به، في الوقت الذي يحاول ((فهد)) إقناع والده المدمن على الشرب (أدى دوره الممثل محمد بن حارب) في الموافقة على زواجه بالفتاة التي اختارها قلبه، على الرغم مما يقال عن والدتها وعائلتها. وفي لحظة بين الجدية والهزل يمنح ((أبو فهد)) ابنه الوحيد موافقته العبثية على زواجه بعد وفاة ((مرايم أم عويش)).

وفي المشهد الأخير تخرج ((عويش)) من الفريج بعد أن هدم منزلها وطعنت في سمعتها بسبب ((جبر)) الذي رأى في ذلك العقاب الذي يشفي غليله أمام رفضها الزواج به، وكذلك ابنة عمها ((بدرية)) أخت ((جبر))، وقامت بدورها الممثلة نساء المازمي. وتنتهي بها الحال بالزواج بشاب آخر، لم يكترث لماضي والدتها الراحلة.. وفي نقلة سريعة إلى مشهد الحاضر نجد حفيدة ((عويش)) تواجه أعراض الانسحاب الذي طوى جدتها ((عويش))، لعدم قدرة ((حب حياتها)) على مواجهة عائلته والمجتمع.