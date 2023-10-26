طوابع تذكارية تحتفي بمكتبة محمد بن راشد

أعلنت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق طوابع وبطاقة تذكارية فريدة، تحمل صورة المكتبة، وذلك احتفاءً بالتطور الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي هذا الإصدار ليسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المكتبة، بصفتها منارة للمعرفة والثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

وأقيم حفل الإصدار في مقر مكتبة محمد بن راشد، حيث تسلم الطوابع التذكارية معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور مجموعة من الشخصيات. وقال معالي محمد أحمد المر: ((تعتبر طوابع البريد مرآة تعكس تاريخ الأمم وإنجازاتها، وهي تمثل هوية الشعوب وثقافتها التي تنتقل من جيل إلى جيل)).

وأضاف: ((إصدار طابع بريدي مخصص لمكتبة محمد بن راشد يؤكد مكانتها بوصفها معلماً ثقافياً بارزاً في دولة الإمارات، ويبرز الدور الذي تؤديه في تعزيز المعرفة على الساحتين المحلية والإقليمية)).

وتابع المر: ((البريد يمثل جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وطابع بريدي يمكن أن يسرد قصة نجاح وتطور تمثل الإنجازات الثقافية والتاريخية للدولة))، مختتماً: ((هذا الطابع سيكون إضافة مهمة لمجموعات الطوابع، حيث يبرز إحدى المبادرات الثقافية الرئيسية التي أسهمت في تطوير الحركة الثقافية ووضعت بصمة في تاريخ دولة الإمارات)).

وبدوره، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: ((تجسد هذه الطوابع والبطاقات التذكارية حرص مكتبة محمد بن راشد وجهودها الدؤوبة الرامية إلى نشر روح الابتكار والريادة في مختلف مجالات المعرفة، ويشرفنا اليوم أن نشارك في هذه المبادرة الثقافية الرائدة، لنؤكد بدورنا التزامنا بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً ثقافياً عالمياً، وتُعد هذه الخطوة خير دليل على تضامننا وشغفنا المشترك بنشر الثقافة والمعرفة.