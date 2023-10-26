صدارة ثلاثية في «مونديال غولف السيدات» في أبوظبي



تشاركت ثلاث فرق على صدارة النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات للغولف «كأس إسبيريتو سانتو»، المقامة في نادي أبوظبي للغولف في يومها الثاني، وهي إسبانيا وتايلاند وأستراليا.

واستمر المنتخب الإسباني بموقعه في صدارة الترتيب، لليوم الثاني على التوالي، ولكن منتخبي تايلاند وأستراليا تقدما ستة مراكز دفعة واحدة لتتساوى المنتخبات الثلاثة معاً برصيد 13 ضربة تحت المعدل، بمجموع 275 ضربة.

ويسدل الستار بعد غد على منافسات لحدث العالمي التظاهرة العالمية لسيدات الغولف بفئة الهواة، والمقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيفها اتحاد الإمارات للعبة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتشهد مشاركة 36 فريقاً من حول العالم، يمثلها نخبة من أبرز لاعبات العالم.

استمرار

ويتوقع أن تمتد المنافسة بشكل متقارب حتى الجولة الأخيرة، مع وجود المنتخب الكوري خلف المتصدرين بفارق ضربتين فقط برصيد 11 ضربة تحت المعدل، بمجموع 277 ضربة، ثم منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا برصيد 7 ضربات تحت المعدل، بمجموع 281 ضربة.

تقدم

ويوجد المنتخب المغربي في المركز السابع عشر برصيد ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 289 ضربة، يليه منتخب الإمارات على صعيد الفرق العربية، بمجموع 303 ضربات.

وتقام البطولة بنظام التنافس بين أكثر من 100 لاعبة من 36 دولة، بحيث يتم احتساب نتيجة أفضل لاعبتين لرصيد إجمالي، نتيجة كل فريق لتحديد الترتيب النهائي للفوز بكأس البطولة.

تألق

واستفاد المنتخب التايلاندي من تألق لاعبته نافابورن سونتريياباس، التي حققت 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، لتتقدم إلى صدارة ترتيب فئة الفردي برصيد 10 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفها الهندية أفاني براشانث، والكورية كوريم سيو، برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

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