10 أسباب تجذب المشاركين إلى «تحدي دبي للياقة»

بداية من بعد غدٍ، وعلى مدار 30 يوماً، تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي اللياقة بأجندة واسعة من الفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء المدينة.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال تشجيع سكان المدينة وزوارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً، وهناك عوامل عدة تدفع للمشاركة في الفعاليات.

01 يتمحور ((تحدي دبي للياقة)) لعام 2023 حول الشمول، ويشجع الجميع على المشاركة وتجربة رياضات جديدة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، وترحب الفعاليات بالجميع بدءاً من الرياضيين المتمرسين إلى أولئك الذين بدأوا للتو رحلة اللياقة البدنية.

02 دعم تحول دبي إلى مركز عالمي لنمط الحياة النشط: من خلال المشاركة في ((تحدي دبي للياقة)) يمكنكم المساهمة في تحقيق هدف دبي، لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وسيساعد التزامكم بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

03 منذ إطلاق ((تحدي دبي للياقة)) لأول مرة في العام 2017 شهدت دبي تطورات كبيرة في المنشآت والفعاليات الرياضية، وتمتلك المدينة حالياً مجموعة واسعة من مناطق أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق المتاحة مجاناً، مع مسارات واسعة للجري وركوب الدراجات الهوائية، وغيرها، ما يجعل تعزيز اللياقة البدنية في متناول الجميع، وبأسعار معقولة.

04 يقدم ((تحدي دبي للياقة)) عدداً كبيراً من قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية والفعاليات، والحصص التدريبية والأنشطة، لدعم الجميع في تحقيق أهداف 30×30، كما أن الانضمام إليها مجاني، وتتضمن أبرز وجهات تعزيز اللياقة البدنية ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة)).

و((مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية))، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و((مركز الجري والدراجات الهوائية)) الجديد كلياً، والموجود في ((ون سنترال)). إضافة إلى ذلك سيضم التحدي 26 مركزاً للياقة البدنية، مع أكثر من 1.000 من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء المدينة.

05 أحداث رئيسية مثل ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، برعاية دي بي ورلد، و((تحدي دبي للجري)) برعاية ماي دبي، حيث يمكن للمشاركين ركوب الدراجات أو الجري في مسارات تمر بمعالم دبي الشهيرة على طول شارع الشيخ زايد.

إضافة إلى ذلك ستقام ((أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة)) من أديداس وليز ميلز، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي ستوفر للمشاركين تجربة لا تُنسى، وسيقام أيضاً ((تحدي التجديف على الألواح- وقوفاً)) في حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسيكون يوماً مميزاً من اللياقة البدنية، يتضمن جلسات التدريب والتحدي الجماعي وتمارين اليوغا الهادئة عند غروب الشمس.

وسيشهد ((تحدي دبي للياقة)) لهذا العام أيضاً ((ماي دبي نصف ماراثون المدينة))، والدورة الثالثة من ((كأس دبي للبادل))، الذي يعد احتفالاً بكل ما يتعلق بالبادل مع بطولات مجتمعية، وجلسات تدريب مجانية في أفضل الأندية في جميع أنحاء المدينة على مدار الشهر.

06 يقدم ((تحدي دبي للياقة)) مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية للجميع، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية مثل كرة القدم والتنس، ووصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً. ولديكم الحرية في اختيار كيفية تحقيق هدف ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يومياً، سواء كان ذلك نزهة سريعة في الحديقة، أو ممارسة السباحة، أو تمارين رياضة مختلفة، فإن القرار يعود لكم.

07 تصل دورة ((تحدي دبي للياقة)) لعام 2023 باللياقة البدنية إلى آفاق غير مسبوقة، من خلال مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، بما في ذلك إطلاق الدورة الافتتاحية من ((تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية)) و((تحدي دبي الجنوب للجري))، التي تقام في المسارات الجديدة المصممة لمنطقة دبي الجنوب.

وتوفر تجربة لياقة بدنية فريدة من نوعها، وستشهد أيضاً دورة هذا العام العديد من الأنشطة، التي تتمحور حول لعبة الكريكت وكأس العالم للكريكت، مما يجمع بين حماسة هذه الرياضة العالمية واللياقة البدنية المجتمعية، ومن المقرر أن يستضيف ((أورا سكاي بوول)) (AURA Skypool) الشهير في دبي سباق ترايثلون كونه جزءاً من ((تحدي دبي للياقة)).

حيث يتعين على المشاركين إتمام مسافة 3 كم على آلة التجديف الثابتة، ومن ثمّ دورة لمسافة 3 كم على الدراجة الهوائية الثابتة، واختتام المشاركة بالسباحة دائرياً لمسافة 250 متراً على طول حوض السباحة اللامتناهي المذهل، الذي يقع على ارتفاع 200 متر.

08 يتعاون ((تحدي دبي للياقة)) مع صالات رياضية واستوديوهات اللياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، لتوفير المئات من جلسات وحصص التدريب المجانية، خلال التحدي. إضافة إلى ذلك يمكن الوصول إلى العروض الحصرية على أفضل تطبيقات اللياقة البدنية، مما يضمن بقاء المشاركين نشيطين، وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

09 ((تحدي دبي للياقة)) أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، بل يعمل أيضاً على تعزيز الروابط والعلاقات بين الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء والمجتمعات، مع ترسيخ نمط الحياة الأكثر صحة ونشاطاً، وتتميّز دبي بكونها المدينة الوحيدة في العالم، التي تقدم فعاليات وأنشطة للياقة البدنية بهذا الحجم لمدة شهر كامل، وهي متاحة للجميع بشكل مجاني.

10 يعتبر التحدي أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، فهو دعوة لجعل اللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من حياتك اليومية، ورغم أن ((تحدي دبي للياقة)) سينتهي في 26 نوفمبر فإن سعيكم للحفاظ على لياقتكم وصحتكم يجب أن يستمر، لذلك ننصح المشاركين بمواصلة الزخم، واستكشاف العديد من خيارات اللياقة البدنية في دبي.

والانضمام إلى أحد نوادي اللياقة البدنية في المدينة، والاستفادة من مرافق اللياقة البدنية المجانية، أو مواصلة صقل مهاراتهم وقدراتهم في الرياضة، التي تعلّموها خلال التحدي، كما ينبغي الحفاظ على تلك التغييرات الصغيرة في نمط الحياة، التي تم اكتسابها خلال التحدي.

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