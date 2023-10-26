Saturday, 28 October 2023 01:55 GMT

«عربية السباحة» اليوم

10/26/2023 7:32:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق، اليوم، بمسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة للعمومي (رجال وسيدات)، بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، برعاية وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، ونادي أبوظبي للرياضات المائية. تشارك في البطولة منتخبات البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات، بوجود 140 سباحاً وسباحة.

وأكد مدير البطولة عبدالله الوهيبي أن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العربي، الذي يشهد تجمعاً رياضياً كبيراً، وذلك بعد النجاح اللافت للبطولة العربية للسباحة، التي أقيمت في أبوظبي في العام 2021، وتشكل استضافة أبوظبي للنسخة السادسة من هذه البطولة علامة بارزة، في رزنامة الفعاليات الرياضية والأحدث الدولية، التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام.

وأضاف الوهيبي: ((إن البطولة ستكون فرصة سانحة للاتحادات العربية الأعضاء، لإعداد السباحين من أجل المنافسات العالمية المقبلة، ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26102023000110011019ID1107314404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث