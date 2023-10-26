«عربية السباحة» اليوم

تنطلق، اليوم، بمسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة للعمومي (رجال وسيدات)، بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، برعاية وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، ونادي أبوظبي للرياضات المائية. تشارك في البطولة منتخبات البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات، بوجود 140 سباحاً وسباحة.

وأكد مدير البطولة عبدالله الوهيبي أن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العربي، الذي يشهد تجمعاً رياضياً كبيراً، وذلك بعد النجاح اللافت للبطولة العربية للسباحة، التي أقيمت في أبوظبي في العام 2021، وتشكل استضافة أبوظبي للنسخة السادسة من هذه البطولة علامة بارزة، في رزنامة الفعاليات الرياضية والأحدث الدولية، التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام.

وأضاف الوهيبي: ((إن البطولة ستكون فرصة سانحة للاتحادات العربية الأعضاء، لإعداد السباحين من أجل المنافسات العالمية المقبلة، ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024)).

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