سافيولا: ميسي المرشح الأوّل للفوز بالكرة الذهبية

أكد خافيير سافيولا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة وريال مدريد سابقاً أن مواطنه ليونيل ميسي المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية 2023 بعد أن قاد ((التانغو)) إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن ميسي (36 عاماً) سيظل دائماً منافساً على الجائزة حتى يوم اعتزاله.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي المفتوح الذي نظمته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ((لاليغا)) عبر تطبيق ((زووم))، بمناسبة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تعلن مجلة ((فرانس فوتبول)) عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام الاثنين المقبل، وسيكون ميسي مرة أخرى المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة بعد قيادته منتخب بلاده إلى مجد كأس العالم.

ويملك ميسي الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، فيما فاز بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات وهو ليس ضمن قائمة المرشحين هذا العام.

وإلى جانب ميسي يعد النرويجي إيرلينغ هالاند منافساً قوياً للفوز بالكرة الذهبية في عام 2023، بتسجيله 52 هدفاً لمانشستر سيتي الموسم الماضي وقاده للفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وقال سافيولا: باعتبارنا أرجنتينيين، من الواضح أننا نريد أن يكون ميسي الفائز بالجائزة، نحن جميعاً من عشاق ليو، ونعلم أنه حتى يوم اعتزاله سيظل ينافس للفوز بالكرة الذهبية.

وتحدث سافيولا كذلك عن كيفية سيطرة كريستيانو رونالدو ((الدون)) وليونيل ميسي ((البرغوث)) على الكرة الذهبية لفترة طويلة من السنوات الـ15 الماضية، قائلاً: لقد أظهر لنا ميسي وكريستيانو أن كرة القدم الحديثة كانت مجرد قصة بينهما، لقد تقاسما كل الكرات الذهبية فيما بينهما لمدة 10 أو 15 عاماً، وأعتقد أن الفوز بكأس العالم يضعك في مكانة عالية جداً، شخصياً، أتمنى فوز ميسي بالكرة الذهبية مرة أخرى هذا العام.

مزاملة النخبة

وصرح سافيولا أنه كان محظوظاً باللعب في ((زمن العمالقة)) وإلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين في العالم سواء في برشلونة أو ريال مدريد مثل ميسي راؤول، ريفالدو، فيغو، كليفيرت، رونالدو وبيكهام وغيرهم، وقال: إذا طلب مني اختيار لاعب واحد من بين هؤلاء في خانة الأفضل، قطعاً سأختار ميسي، لا يوجد غيره، إنه أفضل لاعب في كل الأوقات.

وفي رده عن سؤال ((البيان)) حول تأثير رحيل ميسي ورونالدو على مباراة الكلاسيكو وهل هي مازالت تحافظ على الشغف وتجذب الجمهور العالمي بالكيفية نفسها، أكد اللاعب الأرجنتيني أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة تحظى بأهمية كبيرة على مدار تاريخها الممتد في الدوري الإسباني وهي أكثر من مجرد مباراة والدليل أنها لم تتأثر برحيل أفضل لاعبين في العالم طيلة آخر 15 عاماً الأخيرة، موضحاً أنها تحظى بمتابعة قياسية سواء في إسبانيا أو خارجها في مختلف أنحاء العالم.

وعن تأثير الغيابات بسبب الإصابات على برشلونة في لقاء الكلاسيكو، قال سافيولا: أتمنى مشاركة جواو فيلكس، حتى الآن لم يصدر أي تأكيد عن غيابه عن المباراة، هناك غيابات كبيرة في الفريق ولكن برشلونة قادر على تعويضها جميعاً بما في ذلك ليفاندوفسكي.

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