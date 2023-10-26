سباق زايد الخيري ينطلق في جزيرة الريم بأبوظبي 25 نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يعود سباق زايد الخيري للانطلاق مجدداً هذا العام يوم 25 نوفمبر، في جزيرة الريم بأبوظبي، ليستمر في توصيل رسالته الهادفة للخير والعطاء والإنسانية، وتخصص عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال ((مركز أبوظبي للخلايا الجذعية)).

ويشمل السباق 3 مسافات رئيسية 3 – 5 – 10 كلم، ويهدف إلى تحقيق وتجسيد رسالة ((نجري للعون))، بما يسمح للجميع بالمشاركة والإسهام في تحقيق هدفه النبيل بدعم الأنشطة والبرامج الصحية المختلفة، وسيكون خط البداية عند الريم مول، ويبلغ مجموع الجوائز مليون درهم، توزع على الفائزين حسب الفئة والمسافة والسباق، فيما سيتم الإعلان عن المسارات الرسمية لاحقاً.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: انطلق سباق زايد الخيري كنهر متدفق بالخير والعطاء في كل مكان منذ أن أقيم للمرة الأولى في أبوظبي عام 2001، لينطلق بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم إلى مصر منذ عام 2014،.

وسيقام لاحقاً في ولاية كيرلا بالهند، وهو يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخاً لمعاني الخير والعطاء والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص.

وأضاف: بينما نستعد لسباق زايد الخيري القادم هذا العام، يسعدنا مجدداً أن نقوم بخدمة مجتمعاتنا المحلية من خلال السباق الرياضي الخيري، لقد كان سباق زايد الخيري، عبر تاريخه، ملتزماً بدعم الجمعيات الخيرية المحلية داخل كل مدينة مستضيفة، وفي هذا العام، يسعدنا في سباق أبوظبي أن نكرس جهودنا ومواردنا لقضية يمكن أن تحقق تغييراً إيجابياً هائلاً.

حيث تخصص عائدات السباق لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، عن طريق الهلال الأحمر، وهذا ما يمثل انعكاساً للقيم الأساسية المتجذرة في سبيل إحداث فارق ملموس في حياة المرضى، حياة هؤلاء الأشخاص الذين نتشرف بخدمتهم.

علامة مميزة

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق زايد الخيري أصبح ((علامة مميزة)) في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها دولة الإمارات على مدار سنوات، ويأتي السباق وفق توجيهات قيادتها، ونحو العمل الخيري والإنساني بكل صوره وأشكاله، وفي كل مكان وزمان.

وأضاف: نسخة أبوظبي من سباق زايد الخيري، تحظى باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن، ونعمل على أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من كل الفئات ومن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، من أجل تحقيق وتجسيد رسالة ((نجري للعون))، التي يقدمها السباق الخيري الكبير.

وتابع: تخصص عوائد السباق في أبوظبي لدعم مرضى السرطان من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونتمنى من خلال هذه العوائد المساهمة بالدور الكبير الذي يقوم به المركز في خدمة المرضى، والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ونحن على ثقة بالإقبال الكبير من الجميع للمشاركة في الحدث المرتقب.

التزام

قال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: ((أعرب عن امتناني للجنة العليا لسباق زايد الخيري لتخصيص عائدات هذا السباق لدعم أبحاث وعلاجات مرض السرطان في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويعكس هذا التعاون مع سباق زايد الخيري التزامنا المشترك بإحداث تطورات مستمرة في أبحاث الرعاية الصحية وعلاجات السرطان)).

إننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة والتي ستسهم في تحسين حياة المرضى وتنشر الوعي لدى المشاركين عن أهمية ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي.

إن هذا التعاون يمثل الأسس والركائز لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تحسين حياة المرضى والريادة في الأبحاث والتطوير، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعلاجات المتقدمة والأبحاث السريرية.

رسائل

وتأسس سباق زايد الخيري عام 2001، وهو يواصل نشر رسائل الإنسانية والعطاء التي تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد انتشرت هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم على مدار أكثر من 20 سنة خلت، وسيبقى شعار ((نجري للعون)) هو الرسالة الأساسية في جميع نسخ سباق زايد الخيري في المدن المختلفة.

وكانت الأعمال الخيرية والمعطاءة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد امتدت إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومن أجل مواصلة العمل على نشر الأهداف الإنسانية النبيلة في كل مكان.

ويعتبر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الأول من نوعه في الإمارات وتأسس عام 2019، وهو مركز متخصص في تقديم أحدث العلاجات باستخدام الخلايا الجذعية والطب التجديدي وإجراء البحوث حول الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية.

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