الجولة السادسة اليوم.. «ديربي» شباب الأهلي والنصر خارج التوقعات

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بأربع مباريات، يحتضن استاد راشد في السابعة والنصف مساءً، لقاء شباب الأهلي وضيفه النصر، وهي قمة خارج التوقعات، ويحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على حتا، في الرابعة و45 دقيقة عصراً، في المواجهة الثالثة بين الفريقين بالموسم الحالي بعد أن التقيا في مباراتي الذهاب والإياب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويبحث الوحدة عن تصحيح مساره عندما يستضيف اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساءً باستاد آل نهيان، ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة في الرابعة و45 دقيقة مباراة البطائح وضيفه عجمان، وتجمع المواجهة بين أصدقاء الأمس الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، ومواطنه إيسايلا مدرب عجمان، واللذين سبق لهما اللعب معاً إلا أن المواجهة تعتبر الأولى بينهما في مشوارهما التدريبي.

رغم فارق النتائج بين ((فرسان دبي)) و((العميد)) وفارق الترتيب الكبير بين الفريقين، بتصدر شباب الأهلي لجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل النصر المركز التاسع برصيد 6 نقاط،

فإن الفريقين يدخلان المواجهة بحثاً عن الفوز بـ((ديربي دبي)) لإسعاد جماهيرهما بعد خسارة كل منهما لمواجهته الأخيرة على ملعبه ووسط جمهوره في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ خسر شباب الأهلي من ضيفه الوصل 2 - 3، والنصر من ضيفه العين 0 - 2.

ويسعى النصر إلى تحدي التفوق التاريخي لشباب الأهلي، إذ لم يحقق ((العميد)) سوى فوز وحيد خلال 14 مباراة لعبها على ملعب استاد راشد في دوري المحترفين، وكان بنتيجة 2 - 1 في مايو 2022، أما باقي المباريات فتعادل النصر في 6 منها وخسر 7 مواجهات.

كما يتفوق ((فرسان دبي)) في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، بفوزه في 15 مباراة مقابل 4 انتصارات للنصر، وتعادلا في 9 مواجهات، وسجل خلالها شباب الأهلي 51 هدفاً، والنصر 38 هدفاً. ويأمل ((العميد)) لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه انتصارين متتاليين آخر جولتين على حساب حتا (3 – 0) والعين (1 – 0)، وعلى الرغم من افتقاده جهود الرباعي المكون من أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور بسبب بنود التعاقد، إلا أن العميد متحفّز لتكرار تحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار في التقدم بجدول الترتيب.

((الإعصار)) و((الإمبراطور))

يأمل ((الإعصار)) إنهاء مسلسل الهزائم، في مواجهته أمام ((الإمبراطور)) رغم صعوبة المهمة، حيث يتذيل حتا جدول الترتيب في المركز الأخير بلا نقاط، فيما يتطلع الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة، إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري، بعد تعثره في آخر جولتين بالتعادل أمام خورفكان وعجمان.

((العنابي)) و((النمور))

يبحث الوحدة عن العودة إلى سكة الانتصارات، في مواجهة كلباء، وليس أمام ((العنابي)) بديل عن الفوز لاحتواء حالة الغضب الجماهيري من نتائج الفريق منذ بداية الموسم، وكونه طوق نجاة للفريق، الذي تعرض لـ3 هزائم في الجولات الـ5 الماضية، ولم يتذوق طعم الانتصار في آخر 3 مباريات، خاضها أمام شباب الأهلي وبني ياس في الدوري ثم الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما أن المباراة ربما تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للجهاز الفني، بقيادة موسيماني.

الوحدة يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط في أسوأ بداية للفريق في دوري المحترفين، ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 7 نقاط. ويتطلع ((النمور)) إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، ويسعى مدرب الفريق الإيراني فرهاد مجيدي، لتحقيق الفوز الثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعد تمكنه من تجاوز عقبة حتا في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين قبل التوقف، وتحقيق الانتصار على الشارقة حامل اللقب ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

((الراقي)) و((البرتقالي))

ويتطلع البطائح في مواجهة عجمان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي سعياً للوصول إلى النقطة العاشرة، حيث يحتل ((الراقي)) حالياً المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يسعى ((البرتقالي)) إلى إحراز الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، بعد صيامه عن الفوز في الجولات الماضية، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز